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Кино под открытым небом
Кемран Ширалиев

Особый вид культурного времяпровождения стал очень популярным в столице этим летом.

С заходом солнца экраны маленьких кинотеатров загораются словно светлячки в парках и скверах в разных частях города. Их стены – это деревья, а над головами зрителей – бескрайнее небо. В отличие от обычных кинозалов, репертуар здесь обширный и порой неожиданный. Любители аниме, уютно укутавшись в пледы, погружаются в истории с любимыми персонажами. Бывают дни, когда показы фильмов идут только на английском. В большинстве случаев киноленты для показа выбирают сами зрители. Часто перед сеансами в социальных сетях идет голосование за тот или иной фильм. Кстати, тренд на такие кинотеатры пришел к нам тоже через Интернет, из-за границы. Это становится понятно из разговоров с «киномеханиками», устроителями таких мини-кинотеатров.

Сейчас новое поколение любителей кино под открытым небом с удивлением узнает, что их предки примерно так и смотрели фильмы когда-то. Это были те самые вечерние киносеансы в сельских клубах, пионерских лагерях и в домах отдыха, зачас­тую также на открытом воздухе. Техника теперь другая, зато атмосфера – один в один.

Надо отметить, что в разное время в столице уже проводились необычные кинопоказы в общественных пространствах – в популярных массовых местах или на автопарковках, где можно сидя в машине смотреть фильмы. И все же кино в парках – наиболее удачный формат. Здесь меньше отвлекающих факторов и камерная атмосфера. Зритель просто окунается в любимое кино и может по-настоящему расслабиться, отдохнуть от повседневных дел и забот. Киношники в парках уже вывели свою статис­тику. Показы идут примерно с мая по сентябрь, но не каждый день. Из-за дождей получается в среднем лишь 15–18 дней в месяц. И пока на дворе лето – самое время сходить на такое кино. Кто-то испытает новые ощущения, другие вспомнят молодость. Кинотеатры под открытым небом работают в парках «Центральный»,
«Жерұйық» и «Жетісу».

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