​Кино сегодня – это индустрия

Основа для дальнейшего развития



В Казахстане действует 35 кинопроизводственных организаций, выпускающих в год более 250 картин, включая телевизионные и частные проекты. Кинопоказ обеспечивают 93 кинотеатра с 247 залами и 368 передвижных и стационарных киноустановок.

За три года снята сотня фильмов, еще 40 находятся в производстве. Однако, как сообщил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы в Правительстве, куда для обсуждения проблем киноиндустрии были приглашены яркие ее представители, доля отечественного кино составляет всего 6% от демонстрируемых фильмов.

– Достигнутые результаты составляют основу для дальнейшего развития кинемато­графии, количественного роста киноиндустрии и повышения качества и конкурентоспособности выпускаемых фильмов. Но при условии существенного изменения и доработки системы государственного регулирования и поддержки, реализации новых механизмов и мер, учитывающих текущую ситуацию и лучший зарубежный опыт. В этом заключается необходимость долгосрочной Концепции развития киноиндустрии, – доложил министр.

Сегодня в сфере кино необходимо создать условия для поддержки творческих инициатив, внедрения инновационных форм кинопроизводства. В рамках Плана нации разработан и утвержден Комплексный план «Мәңгілік Ел» по созданию серии кино- и телепроектов. Весь мир снимает картины, пропагандирующие собственную историю, культуру, ценности. Задача отечественного кино – донести до мирового сообщества уникальное историческое наследие Казахстана, самобытную культуру, традиции, наши глобальные достижения. Пока же в основном снимаем фильмы для внутренней аудитории и ограничиваемся разовыми международными показами.

– Сегодня важно понимать, кто наш зритель, – продолжил расставлять акценты А. Мухамедиулы. – Нужны новые формы взаимодействия всех участников производства и проката кино, расширение действующей киносети через привлечение механизмов ГЧП. Эта сфера требует мощной господдержки и законодательного обеспечения. Сегодня киноиндустрия регулируется всего шестью статьями Закона «О культуре», нет четкого понятийного аппарата, отсутствуют нормы, раскрывающие все аспекты взаимодействия в области производства, проката, дистрибьюции кино, хранения, тиражирования уникальной киноколлекции прошлых лет, его оцифровки.

В прошлом году Правительство поддержало инициативу министерства о включении разработки проекта Закона «О кинематографии» в План законопроектных работ на 2017 год. В марте документ будет внесен в Правительство, а в мае предусмотрено его рассмотрение в Парламенте.

Одним из приоритетов является выход отечественного кино на мировой уровень, поэтому год назад также было дано поручение разработать проект Концепции развития кинематографии до 2050 года. В течение 2016-го общественные слушания проекта состоялись в Москве, Алматы и Астане. Определены основные подходы развития отрасли, в частности, разграничение функций между кинемато­графическими организациями, инфраструктурные преобразования, создание условий для развития ко-продукции и выхода на мировые рынки проката.

Эта практика США, Франции, Германии, России, Великобритании, Китая и многих других стран. На законодательном уровне там установлены существенные налоговые льготы и преференции для производства картин, действуют специальные фонды и центры поддержки кино, в отдельное направление выведено совместное производство, что привлекает зарубежные компании к съемкам фильмов на территории этих стран.

Есть чем гордиться

Несмотря на ряд системных проблем, есть примеры успешных фильмов, востребованных на рынке и приносящих материальные и нематериальные дивиденды. В их числе побивший все стандартные сроки проката фильм «28 панфиловцев», кассовые сборы от которого позволили окупить все затраты. Это пятый фильм киноэпопеи «Путь лидера» – «Так сложились звезды» режиссера Сергея Снежкина, премьерный показ которого состоялся в России, Китае, Франции, Гонконге, Греции. В пятерку лидеров общенационального проката также вошла картина Акана Сатаева «Дорога к матери». Фильм стал обладателем Гран-при кинофестиваля «Евразийский мост» в Ялте, был презентован в Лос-Анджелесе.

Государственную премию в области литературы и искусства получил художественный фильм Досхана Жолжаксынова «Кунанбай». В числе лучших – кинокартины Сатыбалды Нарымбетова «Аманат», Ерлана Нурмухамбетова «Ореховое дерево», Рустема Абдрашова «Алмазный меч». В нынешнем году ожидается широкий международный прокат фильма, снятого с участием голливудских продюсеров Кэри Граната и обладателя премии «Оскар» Эдома Джонса, о жизни великого певца и композитора – «Әмре».

Последние два года наметилась динамика в развитии анимационного и документального кино. В 2015-м достойно пополнил копилку национального кинематографа полнометражный мультипликационный фильм «Қазақ Елі». В производстве киностудии «Казахфильм» находится масштабный анимационный проект «Күлтегін», который будет презентован в рамках открытия ЭКСПО. В числе успешных научно-популярных фильмов – «Шелковый путь Марко Поло» и «Под вечным оком неба» Бахыта Каирбекова.

Давайте делать бизнес!

Но кино – не только искусство, это еще и бизнес: если от фильмов не будет отдачи, то и никакого развития не будет. А чтобы снимать высококачественное смотрибельное кино, нужно соответствующее финансирование.

Режиссер Акан Сатаев связывает все проблемы с небольшим объемом рынка.

– Наше кино пусть медленно, но развивается, – сказал он. – Надо строить современные кинотеатры в районных центрах, бороться с пиратством, вводить квотирование иностранного кино в нашем прокате и преференции производителям.

Режиссер даже предлагает поднять цену билета на иностранные фильмы. Однако пользователи соцсетей уже раскритиковали эту идею.

Его коллега Рустем Абдрашов уверен, что в то время, когда в мире кинематограф развивается невероятными темпами, нашему кино нужна серьезная поддержка:

– В эпоху глобализации если мы не будем защищать свое культурное пространство, то можем серьезно проиграть.

– Одна из актуальных проб­лем – развитие института продюсирования, – считает именитый Рашид Нугманов. – Нужно развивать фестивальное движение. Международный фестиваль «Евразия», аккредитованный Международной федерацией продюсеров, стал крупнейшим кинофорумом Центральной Азии.

– Создание инвестпривлекательности отрасли через введение налоговых преференций для международных и отечественных инвесторов приведет к повышению квалификации местных кадров, увеличению объемов производства кино, модернизации системы образования, улучшению качества фильмов. Мы представляем, что через 5–7 лет 50–70% в кинотеатрах будет составлять наш контент, – выразил на­дежду сопредседатель Союза кинематографистов Казах­стана Ахат Ибраев.

Принятие отраслевого закона может изменить многое – от системы финансирования фильмов до создания инвестиционно привлекательных условий кинопроката, позволит популяризировать и повысить статус национального кинематографа на международном рынке и создать выгодные условия для всех участников.

Об индустриальном подходе и госпрограмме кинофикации страны говорил и директор сети кинотеатров «Арман» Бауыржан Шукенов. По его подсчетам, к концу года кинозалов по республике будет уже 290, что выведет Казахстан в лидеры стран Центральной Азии и Закавказья. При этом 60% кинотеатров расположены в Астане и Алматы, и они дают 85% всех сборов. Еще как минимум 100 залов необходимы в регионах. Ведь сколько бы ни создавали фильмов, сколько бы их ни финансировали, если не довести контент до зрителя, все это зря.

– Положительный момент закона – создание фондов поддержки и расширение прав местных органов по содействию развитию кино. Однако в нем нет детальной выработки механизмов взаимодействия всех субъектов кинематографии, – подчеркнул Б. Шукенов. – Индустрия невозможна без открытой доступной статис­тики кинопоказов. Нужны преференции – отмена НДС, нулевые ставки таможенных пошлин на ввозимое кинооборудование в рамках ТС. Стоит рассмотреть не денежную поддержку: заключение межгосударственных договоров о ко-продукции, когда инвестиции на съемки идут из-за рубежа, регулирование сроков между выпуском фильмов в кинотеатрах и на других каналах сбыта. Кино – долгий бизнес, деньги возвращаются не только в кинотеатрах, но и на вторичном рынке – с телевидения, Интернета, и это надо законодательно закрепить.

В итоге серьезного разговора стало понятно, что только общими усилиями и предложениями можно вывести кинематограф из разряда убыточного искусства в разряд прибыльного бизнеса. Чтобы у каждого гражданина была возможность посмотреть классное казахстанское кино в своем кинотеатре, а у каждого режиссера и продюсера – такое кино снимать.