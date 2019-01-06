Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года





За лучший сценарий Национальное общество кинокритиков отметило Армандо Ианнуччи, Дэвида Шнайдера и Йена Мартина, которые написали текст к скандальному фильму "Смерть Сталина".

Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".

Тем не менее, лучшим режиссером по версии специалистов, несмотря на второе место его фильма, стал Альфонсо Куарон.