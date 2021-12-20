Кинолетопись страны

Какими были первые годы независимости для молодого государства? За прошедшие 30 лет об этом много написано книг, научных статей, а вот режиссеру-документалисту, заслуженному деятелю искусств РК, кавалеру ордена «Құрмет», руководителю студии «Икс-Б» Александру Головинскому довелось запечатлеть это время на кинопленке. По его фильмам можно проследить основные этапы пути к этой высоте, ведь киноленты создавались в режиме реального времени в первые дни и годы независимости.

Выбор

– Александр Федорович, думаю, Вы согласитесь, что документальное сохранение истории ценно уже тем, что позволяет пошагово вспомнить ушедшее время, а это особенно важно для поколения, которое входит в жизнь после обретения нашей страной независимости. И Вы снимали не просто документальное кино – героем восьми фильмов, сделанных в сложные 90-е годы, был Первый Президент страны ­Нурсултан Абишевич Назарбаев. Как это произошло?

– Видимо, мне судьбой определено оставить и свой след в истории того поистине революционного времени. А началось все 30 лет назад, в 1991 году, когда в Алма-Ату приехала из Москвы журналистка Валентина Ланцева, которая работала в пресс-службе Бориса Ельцина, и предложила мне сделать фильм в поддержку российского президента, к которому, честно скажу, отношусь неоднозначно.

В памяти еще жива была история с Беловежской пущей. И поведение в те дни Нурсултана Назарбаева, который вел себя очень достойно, стремясь сох­ранить единство народа, на меня произвело благоприятное впечатление. Я знал биографию этого человека, знал, что к вершинам власти он шел, что называется, от сохи, и это тоже к нему располагало, потому что он понимал нужды простых людей.

Надо сказать, что в начале 90-х годов каждый чувствовал себя немного политиком, был уверен – и его голос что-то решает. Поэтому у меня возникла идея снять фильм с участием не российского, а нашего Президента.

Тогда Нурсултан Абишевич только был избран на пост Президента страны, я впервые услышал о задачах, которые он поставил перед государством, и понял, что должен рассказать об этом. Будучи директором одной из сильных телевизионных студий «Икс-Б», сделал фильм, кстати, по собственному желанию, без заказа «сверху», с символичным названием «Выбор». Это фильм о путях развития нашей молодой страны, о президентских приоритетах, направленных на социальное развитие, на межконфессиональное равенство и межна­циональное согласие.

– Но на фильм нужны деньги. Кто Вас финансировал?

– Я не хотел от кого-либо зависеть и обратился к начинающим подниматься бизнесменам – средства на производство фильма дали 12 человек. Потом позвонил Гадильбеку Шалахметову, который в то время был пресс-секретарем Президента. Мы с Гадильбеком знакомы еще с 70-х годов, когда он руководил молодежной редакцией Казахского телевидения. Рассказал ему о моих планах, он помог мне встретиться с Президентом Назарбаевым, вернее, тогда еще с кандидатом в Президенты.

Затем мы с Нурсултаном ­Абишевичем проехали по всему Казахстану. Он рассказывал о стране, о планах на будущее. Фильм был снят и сразу же показан по единственному тогда национальному каналу.

– Вам довелось близко общаться с Президентом. Помните свои впечатления?

– Было чувство, что это особая встреча. Сразу понял, что этот человек мне глубоко симпатичен. Признаюсь, не люблю, когда кто-то пытается меня поучать, диктовать, что и как мне делать.

– То есть отношения начальника и подчиненного не было?

– Нет конечно, иначе я бы не сделал восемь фильмов о Президенте, причем ни один из них мне никто не заказывал. Свой первый фильм я бы назвал политическим, ведь он о первых шагах суверенного Казахстана и его Первого всенародно изб­ранного Президента.

Час с Президентом

– Как родилась идея второго фильма?

– 1992 год. Страна буквально бурлила. Реформы – и политические, и экономические – только начинались. Много было противников этих начинаний, и мне показалось интересным столкнуть в дискуссии Президента и его оппонентов. Я собрал всех, кто на тот момент называл себя инакомыслящими, записал с ними интервью, а затем пригласил в студию ­Нурсултана Абишевича, показал ему отснятый материал и попросил ответить на вопросы, которые прозвучали «с другой стороны».

– Какие темы в той записи затрагивались, если не сек­рет?

– Самые острые. Скажем, о немецкой и даже украинской автономии, например. Олжас Сулейменов очень откровенно говорил о языковой проблеме. Кстати, этой проблеме большое внимание всегда уделял и Президент, это с его подачи в стране было принято решение о развитии трех языков – казахского, русского и английского.

Так вот, возвращаемся к фильму. Президент приехал в студию, и почти полдня мы его снимали. Когда фильм смонтировали, то сначала посмотрели люди из окружения Президента и предложили убрать несколько фрагментов. На это я ответил: «Есть только один редактор, которому я приду и покажу фильм. Он его отредактирует, если посчитает необходимым».

Приближался Новый год, и 31 декабря мне позвонили и сообщили, что в шесть часов вечера Президент вместе со мной будет смотреть фильм. Когда я зашел в его кабинет, Нурсултан Абишевич, поздоровавшись, сказал: «Давай я сначала сделаю тебе новогодний подарок, а то если фильм мне не понравится, как-то неудобно будет это делать». И подарил мне потрясающий кофейный набор, зная, что я люблю пить кофе. Не скрою, было очень приятно.

Потом Нурсултан Абишевич говорит: «Ребята мне сказали, что фильм у тебя не получился». На что я предложил: «А давайте их пригласим сюда, и пусть они скажут об этом в Вашем присутствии». Они пришли, я не буду называть имен, это мои друзья, и я отношусь к ним с симпатией, понимаю, что они из лучших побуждений хотели подредактировать мой фильм. Начался просмотр, во время которого Президент несколько раз произносил: «Нормально! Хорошо!» Когда фильм закончился, Нурсултан Абишевич, обращаясь к своим подчиненным, спросил: «Ну и что вам здесь не понравилось?»

– А ему те острые моменты, которые предлагали убрать, наоборот – понравились?

– Естественно, особенно как он отвечал на них. Ведь дело не в том, какой тебе зададут вопрос, а в том, как ты на него ответишь. И если на самый жесткий, самый неудобный вопрос Президент отвечает так, что ты начинаешь его уважать, то становится понятным, что такое сила личности. И чем достойнее человек выходит из сложной ситуации, тем выше ему цена. В итоге Нурсултан Абишевич распорядился срочно выдать фильм в эфир.

Возвысить степь, не унижая горы

– Александр Федорович, получается, что сама жизнь давала темы для очередного фильма?

– Получается, так. Вот, скажем, фильм об идее евразийства, выдвинутой Президентом в 1994 году. Тогда Нурсултан Абишевич выступил с лекцией в Московском государственном университете.

– Вы рассказывали, что в свое время не только прочитали книгу Гумилева «Древняя Русь и Великая степь», но даже законспектировали ее. Настолько важными представлялись мысли, в ней изложенные?

– Я большой приверженец гумилевской теории о единстве Казахстана и России. Кстати, именно гумилевское развитие этой темы, с моей точки зрения, было осмыслено Нурсултаном Назарбаевым. Проводя свою евразийскую идею, Президент говорил, что Казахстан и Россия должны быть вместе. На эту тему я и снял фильм «Размышления о Евразийском союзе». Причем создавался он весьма оригинально.

Мы поставили в кабинете Президента сразу несколько камер, и я предложил ему ходить и размышлять вслух. Нурсултан­ Абишевич говорил примерно следующее: кому мешали наши духовные, исторически сложившиеся связи? Почему мы должны их рвать? Скажем, запад почти 50 лет выстраивал политику, чтобы создать проч­ный союз Европы, а у нас все это было во времена Союза. Да, мы стали независимыми государствами, но это не значит, что надо отвернуться друг от друга. Назарбаев говорил: никому на западе не нужна сильная Россия, сильная Россия нужна нам. Мы связаны родством многие века, это родство и по крови, и по дружбе, и по интересам, и это нельзя утратить.

Я рад, что идея Нурсултана Абишевича о дружбе народов воплощается в жизнь в независимом Казахстане.

– Получается, что каждый год Вы снимали по фильму. И это несмотря на то, что финансовое положение страны тогда было не из лучших.

– Вот, скажем, в 1995 году, когда появилась идея о продлении президентских полномочий, я на деньги студии, без помощи спонсоров снял фильм «Референдум». Этим фильмом заинтересовалось «Би-Би-Си», он был показан в Англии. Фильм о том, как я, простой человек Александр Головинский, симпатизирую Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Мне нравится его политика, межнациональное согласие. Мне нравится, что я могу здесь нормально жить и работать.

Я поговорил также с друзьями. Среди них был писатель Калтай Мухамеджанов, долгожительница Зоя Николаевна Жижимонтова, столяр Никита Соколов, другие люди… Потом я пришел к Президенту и рассказал, как казахстанцы хотят его поддержать, что они за референдум, за те перемены, которые происходят в стране.

Возрождение храма

– У Вас был фильм и о награж­дении Нурсултана Абишевича орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Расскажите, пожалуйста, о нем.

– Наш Первый Президент – первый человек, не гражданин России, награжденный этим возрожденным из глубины веков орденом. Он был первым неправославным и первым политиком, получившим столь высокую награду.

Орден учрежден Петром Первым в 1698 году, и за 300 лет им были награждены всего 900 человек. Правда, был перерыв 80 лет, с 1918 по 1998 год, в советский период этим орденом никого не награждали. В 1998-м традицию возродил Борис Ельцин, сразу наградив 5 человек. Ими были Дмитрий Лихачев, генерал Калашников, создатель легендарного ав­томата, Александр Солженицын, патриарх Московский и всея Руси Алексий и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

– Почему именно эта награда?

– Как вы знаете, в Москве есть храм Христа Спасителя. Старинный собор, возведенный в царское время в честь победы в Отечественной войне 1812 года, по указанию Сталина в 1935 году взорвали, а на его месте построили плавательный бассейн. Лет тридцать назад москвичи решили, как говорится, всем миром возродить храм. И в этом благородном деле участвовал Казахстан. Причем ­Нурсултан Назарбаев лично ездил на строительство храма и лично передал патриарху средства на его восстановление. И мало кто знает, что пол храма сделан из казахстанского мрамора.

Кто бывал там, наверняка видел на стене 8 досок из гранитного камня, где высечены имена всех, кто помогал возродить святыню, и среди этих физических и юридических лиц есть только одна строчка, где значится государство. Это не Беларусь или Украина, это Казахстан. И еще там есть медная доска, которая висит прямо перед входом храма в часовне, где написана благодарность конкретно ­Нурсултану Назарбаеву за участие в возрож­дении храма.

Я поддерживаю идею Нурсултана­ Абишевича жить всем народам одной дружной семьей. Это благое дело – быть в дружбе с соседом, с которым веками существовал рядом.

«Сосед, ты прав»

– Один из фильмов назван необычно – «Сосед, ты прав». Насколько я знаю, тему для него подсказала газета «Казахстанская правда».

– Да, ваша газета перепечатала материал российских «Финансовых известий», где бывший министр финансов России Александр Лившиц заявил, что Казахстан по многим параметрам обогнал Россию и что России есть чему поучиться у Казахстана. С таким соседом можно жить и сотрудничать. И я снял фильм, где целая плеяда ведущих российских экономистов и политиков поддерживает эту точку зрения.

Я поехал в Москву к Лившицу и спросил, может ли он повторить на камеру то, что написал в своей статье? Он согласился. А знаете, что стало первым кад­ром? Я увидел у него в кабинете на стене блокнот, в котором обычно делают записи во время совещаний, и попросил написать в нем ту самую фразу – «Сосед, ты прав» – и расписаться. Так и началось кино.

– А кто еще высказал свое мнение о Казахстане?

– Академик Евгений Примаков, который тогда был президентом Торгово-промышленной палаты России, Греф – министр экономики, Илларионов – первый помощник Владимира Путина, Дворкович – руководитель Экспертного управления Российской Федерации. И все они не только подтвердили, что Лившиц прав, но и представили свои аргументы. Но самая главная мысль фильма – Казахстан и Россия должны быть вместе. У нас много общего даже в ментальности – любовь к бескрайним просторам, открытость, щедрость души…

Президентский

дубль

– И фильм об Абае Кунанбаеве Вы также делали «через Президента».

– Это был год 150-летия Абая, и я хотел, чтобы Президент сказал в фильме свое слово об этом великом человеке. Помню, съемка завершилась, но мне показалось, что текст прозвучал как-то натянуто, и я предложил Нурсултану Абишевичу сделать дубль.

– Дубль? – удивился он.

– Ну да, – говорю, – Вы сегодня, видимо, не в настроении.

– А что хорошего? – отвечает он. – Проблем в стране огромное количество.

– Нурсултан Абишевич, – говорю я тогда, – пройдет 10–20 лет, и то, что было в этом году, уйдет в историю, забудется, а вот то, что Вы сейчас скажете в кадре, останется.

И он согласился! И второй раз сказал просто блестяще!

– Во многих Ваших фильмах так или иначе проходят президентские идеи...

– Конечно. Скажем, «Возвращение Вознесенского собора» был снят, когда Президент раньше, чем в России, принял решение о возвращении храмов верующим.

У меня есть фильм «Ассамблея народа Казахстана». Я считаю, это гениальное детище Нурсултана Абишевича. Когда я впервые прочитал в газете о намерении Президента соз­дать организацию, где был бы услышан голос представителя каждой национальности, а их в Казахстане проживает свыше ста, мне это показалось чрезвычайно важным. Наша страна обрела независимость, все на­циональности стали ощущать себя как некий единый организм. Тогда только в Алматы было создано несколько на­ционально-культурных центров. Они начали ратовать за родной язык, сохранение своей этнической особенности и даже за право на участие в управлении государством. Поэтому руководство Казахстана должно было дать какой-то адекватный ответ.

И его дал Нурсултан Назарбаев­, выдвинув, я считаю, просто великолепную идею создания Ассамблеи народа Казахстана, что давало возможность действительно услышать практически каждого человека, который живет в стране. Причем услышать, если можно так выразиться, по национальному признаку. Согласитесь, это было чрезвычайно важно в то непростое время, когда страна буквально бурлила, когда в экономике царил жесточайший кризис, падал уровень жизни людей… И вот на этом крайне негативном фоне нашему Президенту надо было сохранить страну как единое целое, не дать ей расколоться по национальному признаку.

Я не политик, но понимаю, насколько жизненно важны идеи равенства и грамотное решение национального воп­роса. Вот почему я по-своему, как кинодокументалист, решил поддержать нашего Президента, сделав кино про Ассамблею народа Казахстана.

Президент уже тогда понимал, что нерешение национального вопроса – это пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент. Если учесть, что в современном мире, где открыты границы между государствами, практически нет моноэтнических стран, то политики обязательно должны учитывать этот момент.

Казахская нация в нашей стране является государствообразующей. Поэтому именно представитель этой нации должен был сделать шаг навстречу людям иных национальностей. И Президент не только сделал его, но и упредил возможное негативное развитие событий, понимая, что чем свободнее становится государство, тем сильнее у каждой нации желание быть услышанной.

…Фильмы Александра Головинского, а их снято более 40, рассказывают о прошлом и настоящем Казахстана, о людях, чьи судьбы неотделимы от судьбы страны, а еще о той дружбе, что навсегда связала Россию и Казахстан. Многие киноленты стали призерами кинофестивалей и кинофорумов, потому что такие герои фильмов, как Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, являются своеобразным связующим звеном между странами, народами, эпохами.