Киномост между Востоком и Западом

Приветствуя гостей фестиваля, ставшего креативной площадкой для обмена опытом и творческими идеями, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы зачитал поздравление Главы государства, отметившего, что XIII Международный фестиваль «Евразия» – значительное событие в культурной жизни не только Казахстана, но и Центральной Азии.

Официальный старт открытию МКФ дала президент фестиваля народная артистка РК Айман Мусаходжаева, подчерк­нувшая, что форум – одно из знаковых мероприятий культурной программы ЭКСПО-2017.

С проникновенными словами к соб­равшимся обратился именитый гость – оскароносный актер Николас Кейдж, выразивший уверенность в том, что кино, обладая универсальным языком коммуникации, помогает преодолевать барьеры, сближает народы и учит пониманию друг друга.

Самым трогательным моментом церемонии стало вручение поистине народным подвижникам казахстанской культуры Бибигуль Тулегеновой, Ме­руерт Утекешевой и Куману Тастанбекову призов МКФ «Евразия» за вклад в развитие казахстанского кинематографа. Награды выдающимся казахстанцам, чьи имена известны далеко за пределами страны, вручали гости фестиваля Николас Кейдж и Эдриен Броуди.

Бибигуль Ахметовна, получив статуэтку и огромный букет цветов, порадовалась тому, что, несмотря на свой возраст, смогла стать гостьей незабываемого праздника. Подарком от великой певицы стала песня «Вальс о весне» из фильма «Наш милый доктор», завершившаяся шквалом аплодисментов.

Если говорить о самой «вкусной» картинке открытия МКФ, то это, несомненно, парад звезд. По красной дорожке, озаряя улыбками и ошеломляя нарядами, прошествовали прославленные режиссеры, продюсеры, кинокритики, актеры, музыканты, кинооператоры, певцы... Как сообщили организаторы, своим зарядом хорошего настроения поделились с встречающими 100 человек. И длилась эта подзарядка чуть ли не 2 часа.

Бурных восторгов удостоились именитые гости фестиваля Николас Кейдж и Эдриен Броуди. Лауреаты премии «Оскар» не только пожали руки счастливчикам, но и сфотографировались со смельчаками. Поклонники забирались на плечи друг другу и готовы были снести все барьеры. К счастью, все обошлось без эксцессов. Нетронутыми остались огромные корзины роз вдоль дорожки. Не пострадали и сами герои «подиума».

Несмотря на недолгое пребывание в Астане, зарубежные гости охотно поделились своими впечатлениями о столице. Особенно посчастливилось знаменитому «пианисту» из одноименного фильма Романа Полански Эдриену Броуди, успевшему побывать в этноауле и на ЭКСПО.

Самое главное его потрясение – Симфония № 8 Густава Малера в исполнении симфонического оркестра, хора и ведущих солистов театра Astana Opera. Личность дирижера-постановщика, заслуженного деятеля РК Алана Бурибаева настолько поразила американского гостя, что он всерьез задумался о роли дирижера в кино.

Доброжелательный и очень внимательный к собеседнику Эдриен Броуди признался, что, побывав в Казахстане, загорелся идеей приобрести юрту и жить в ней за городом. А потом, улыбнувшись, добавил, что он в душе номад и любит странствовать. Считает, что не помешает ему в дороге и домбра, от которой гость просто в восторге.

Сильнейшие впечатления произвела Астана и на другого американца – Николаса Кейджа. Ощущение у актера было такое, будто он попал в город будущего.

– Я очень люблю путешествовать, и для меня очень важно такое понятие, как «дух места». В Астане он особенный! Энергетически мощный! – уверен актер. Порадовался он и необычным подаркам – курту и диску с фильмом «Алмазный меч».

Никто не измерял уровень децибелов, сопровождавших шествующих по дорожке, но вот что касается обожания… По степени признательности равных кумиру молодежи Димашу Кудайбергену в этот день было просто не сыскать. Певца встречали с многочисленными светящимися табличками в руках и сердечками – признанием в любви, стремились сфотографироваться и дотронуться до любимца руками.

Перца в благостную картину краснодорожечного шествия добавил вайнер Батыр Нурланов, появившийся на красной дорожке в красном платье и черной шляпе, попутно разбрасывая по сторонам белые футболки из рюкзака. Образ «безумной женщины», от имени которой он вещает свои вайны, весьма сжился с ним. Стал узнаваемым и запоминающимся. Повеселил он публику и на сей раз.

Что касается отличительных особенностей МКФ, то в нынешнем году у киноманов большой выбор. Просто рекордный – 296 фильмов. Только в основной программе предстоит посмотреть 101. Порадуют и премьеры: 14 мировых, 2 международные и 11 азиатских. Впервые в истории «Евразии» пройдет кинорынок Eurasia Film Market, участниками которого стали страны СНГ и Европы, а также Америка, Китай, Индия, Южная Корея. 195 лент на кинорынок представили мировые дистрибьюторы – тайваньский Ablaze, китайский China Film Archieve, британский Dogwoof и ряд других.

Панорама фильмов, созданных за последний год, почти неохватная. Помимо основного киносмотра пройдет конкурс детских фильмов «Пять континентов». Интригует и программа развивающихся стран «6 плаза», подготовленная совместно с ЭКСПО-2017. Конкурсные и внеконкурсные показы включают полнометражные и короткометражные картины, авторское и жанровое кино. Обещают быть интересными фильмы на соискание Национальной кинематографической премии «Тулпар». За лидерство поборются кинематографисты из Казахстана, Центральной Азии и тюркоязычных стран.

Оценивают конкурсную программу 4 состава жюри. Среди тех, кто будет выносить вердикты, известный российский киновед и культуролог Кирилл Разлогов, режиссер Сулейман Сиссе из Мали, наш знаменитый соотечественник Талгат Теменов, американская актриса Бай Лин, грузинский режиссер Русудан Глуржидзе и ее азербайджанский коллега Эльчин Мусаоглу…

Знаменательно, что первой картиной, показанной на МКФ, стал фильм Султан-Ахмета Ходжикова, ставший классикой казахского кино, «Кыз-Жибек», удостоенный в 1972 году Государственной премии Казахской ССР. До слез трогало то, что в зале потрясающую историю о казахских Ромео и Джульетте вместе со зрителями смотрели легендарные исполнители главных ролей Жибек и Тулегена – Меруерт Утекешева и Куман Тастанбеков.

Вчера центр радостных открытий переместился в кинотеатр Chaplin в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way, где Николас Кейдж открыл детский кинофестиваль «Пять континентов».

Сегодня одним из самых запоминающихся показов станет фильм Сабита Курманбекова «Оралман», признанный лучшим азиатским фильмом на 35-м Международном кинофестивале «Фаджр» в Тегеране.

Завершится МКФ «Евразия» 28 июля фильмом «Валериан и тысяча других планет» знаменитого французского режиссера Люка Бессона на казахском языке. Самой ожидаемой мировой премьерой нынешнего года.

Нелишне заметить и то, что Астана становится центром притяжения кинематографистов мира во второй раз. Впервые МКФ «Евразия» состоялся в Астане в 2008-м и был сфокусирован на кино Центральной Азии. Международное жюри в тот год возглавлял американский продюсер Майкл Фитцжеральд. Гран-при за лучший фильм получила картина казахстанского режиссера Ардака Амиркулова «Прощай, Гульсары!», а почетными гостями стали Джереми Айронс, Изабель Аджани, Тимур Бекмамбетов, Ричард Дейфус, Рената Литвинова, Ирина Муравьева, Михаил Пореченков, Рассел Эдвардс…