Киношлягеры от звезд

В этот музыкальный вечер на киностудии «Казахфильм» вживую звучали полюбившиеся всем песни из советских кинофильмов. В поющих киногероев перевоплотились отечественные звезды кино и эстрады, порадовавшие публику неожиданными дуэтами и зажигательным исполнением. Даулет Абдыгапаров и Дана Исламбек исполнили хит «Где-то на белом свете», и им подпевал весь зал. Все пустились в пляс под песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», прозвучавшую в исполнении Санжара Мадиева и Максима Акбарова. Обращаясь к артисту Арману Арсенову, «Позвони мне, позвони...» трогательно просила молодая казахстанская актриса Айсулу Азимбаева. «Смуглянкой-молдаванкой» сорвали аплодисменты Байкал Бельбаев и Аша Матай.

Искрометные шлягеры вызвали не только бурю эмоций, но и дух соперничества. Жюри во главе с Сатыбалды Нарымбетовым выбрало лучший дуэт-шоу. Победу единогласно присудили Толепбергену Байсакалову и Карлыгаш Мухамеджановой: с песней «Какое небо голубое» они ярче всех предстали в образе Лисы Алисы и Кота Базилио. Кроме того, в рамках Karaoke Kinostar прошла церемония награждения самых ярких деятелей кино 2013 года, вечер украсили и интересные киноконкурсы.

По словам организаторов, концерт Karaoke Kinostar стал репетицией к серии масштабных мероприятий, посвященных празднованию столетия Шакена Айманова, которое будут отмечать в стране в наступившем году.

Марина МИХАЙЛОВА,

Алматы