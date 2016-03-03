Киностудия Miramax Films продана Катару

Знаменитая голливудская киностудия Miramax Film, создавшая такие фильмы, как "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Убить Билла" была продана базирующейся в Катаре медиакомпании "BeIN Media Group", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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По информации агентства, сделка была завершена в среду 2 марта, ее сумма не раскрывается. Сообщается, что такое приобретение позволит катарской компании расширить зону своего влияния в 24 странах, включающих США, Францию и Австралию.
"Наши планы предполагают дальнейший рост компании и создание для нее нового контента", – приводит газета Financial Times слова исполнительного директора BeIN Media Group, катарского бизнесмена Нассер Ганима Аль-Хелаифи.
"Под руководством BeIN мы с нетерпением ждем дальнейшего распространения нашей теле- и кинопродукции, укрепляя позиции киностудии в качестве пионера независимого коммерческого кино во всем мире", – сообщил в свою очередь гендиректор Miramax Films Стив Шох.
Как отмечается, всего компанией снято более 700 фильмов, среди которых "Бешеные псы", "Старикам тут не место", "Авиатор", "Чикаго" и многие другие. Многие фильмы компании были отмечены кинопремией "Оскар".