Киновстречи «Евразии»

Международный кинофес­тиваль «Евразия», которому в нынешнем году исполнилось 15 лет, – всегда радостное событие как для создателей фильмов, так и для зрителей. Первые имеют возможность получить заслуженные награды, отклики публики, обсудить творческие вопросы с коллегами. Вторые – насладиться показами замечательных работ казахстанских и зарубежных режиссеров и, конечно же, встретиться со своими кумирами – звездами кино.

Так, появление на красной дорожке фестиваля турецкого актера Бурака Озчивита вызвало бурный восторг у многочисленных поклонников его творчества, в особенности женской половины. Бурак, известный нашему зрителю по ролям в сериалах «Великолепный век», «Королек – птичка певчая» и «Черная любовь», приехал в качестве почетного гостя XV Международного кинофестиваля «Евразия». В 2015 году актер уже бывал в Казахстане в рамках презентации фильма «Любовь похожа на тебя», где сыграл главную роль.

– Мне нравится ваша страна. Казахи и турки – братский народ, – отметил актер на пресс-конференции.

На вопрос о сотрудничестве с казахстанскими кинемато­графистами он ответил, что всегда открыт для интересных проектов.

– Готов рассмотреть предложения о совместной работе с вашими кинематографистами. Ведь такое сотрудничество послужит укреплению дружественных отношений между нашими странами, – сказал Бурак Озчивит.

Напомним, что главными лицами нынешнего фестиваля являются вдохновители кино – продюсеры, режиссеры и сценаристы. Возглавляет судейскую комиссию основного конкурса «Евразии» венгерский режиссер Тамаш Тот, который отметил, что приехал на фестиваль как домой. Также в состав жюри входят казах­станский режиссер Талгат Теменов, член китайской кино­академии Лю Чже, российский актер Кирилл Гребенщиков и французский киномонтажер Эрве Шнейд.

По их признанию, в эти дни им непросто, ведь в конкурсе соревнуются между собой хиты Каннского, Берлинского и Московского кинофестивалей: «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо (Южная Корея) и «Дылда» Кантемира Балагова (Россия), «Золотая перчатка» Фатиха Акина (Германия⁄Франция) и «Бог существует, и имя ему Петруния» Теоны Стругар (Македония⁄Бельгия⁄Франция⁄Хорватия⁄Словения), «Надо мною солн­це не садится» Любови Борисовой (Россия) и «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова (Казах­стан), показ которого планируется 5 июля.

Во внеконкурсной программе «Объектив» уже состоялся показ таких документальных фильмов, как «С ветром» Артура Саханяна (Армения), «Ковбой Македонский» Фабио Ферерро (Италия), «Бродячий пес» Джесси Алка (США), «Наследие предков» Берика Жаханова (Казахстан) и других.

Во внеконкурсных программах «Выбор НЕТПАК» зрители посмотрели картины «Осень» Джоу Лидонга (Китай), «Я люб­лю тебя всем своим гипоталамусом» Двейна Балтазара (Филиппины), «Выбор

ФИПРЕССИ» – «Овцы, груженные золотом, и священные горы» Ридхама Джанве (Индия) и другие.

В эти дни показали и киноработу Сергея Бодрова «Монгол», произведенную Россией, Германией, Казахстаном, а также «Шыңырау» Жанабека Жетируова.

Кроме того, в рамках фес­тиваля проходят Дни кино Республики Татарстан, где можно увидеть киноленты «Остазбикэ» режиссера Рената Каримова-Сайга, «Инсаф» Фарида Давлетшина, «Халима» Юлии Захаровой, «Отчий дом» Амира Галиаскарова и Насура Юрушбаева.