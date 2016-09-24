​Кинозвезды Великого шелкового пути

Пятая часть киноэпопеи «Путь Лидера» повествует о нелегком переходном этапе 1980–1990-х годов. Фильм был представлен в Москве, показан по телевидению Республики Казахстан и Российской Федерации. Широкая аудитория кинофестиваля встретила показ картины овациями, отметив, что фильм великолепно передает атмосферу того времени.

В рамках Международного кинофестиваля Великого шелкового пути достигнуты договоренности о сотрудничестве с организационным комитетом кинофестиваля, о совместном производстве документального фильма о Марко Поло с крупнейшей киностудией в городе Сиань.