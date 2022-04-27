"Кинули": торговцы "Алтын орды" жалуются на прежнюю администрацию

Крупнейший рынок Алматинской области «Алтын орда» снова в центре скандала. Несколько сотен торговцев требуют перевести их в новый павильон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Бутики в нем люди купили еще в прошлом году, когда здание только начинали строить. Предприниматели говорят, документы о сделке многим не дали. Продавцам обещали новые места еще в марте. Но строительные работы внезапно приостановили. А недавно на базаре сменилось руководство.

Работники знаменитого базара «Алтын орда» оставили торговые точки и собрались у здания администрации. Все очень хотели поговорить с начальством. В прошлом году продавцы купили в строящемся павильоне на территории рынка бутики. Говорят, новоселья ждали в начале весны. Но зимой стройку заморозили. А сегодня предприниматели узнали, что на рынке сменилось руководство.

«Я внесла деньги, предоплату, хочу тоже получить место. Начальство же у нас сменилось. Пришли сюда узнать: мы получим свои места или нет, которые сейчас достраиваются», – говорит предприниматель Айгуль Жакипова.

Угия Калигазина с родственниками покупала в новом павильоне шесть бутиков для торговли продуктами. Часть стоимости – 35 тысяч долларов – семья в прошлом году заплатила прежней администрации. Там обещали выдать договоры, но слово не сдержали. Теперь Угия не знает, что с ее деньгами и получит ли свои места.

«Вот здесь все продано. Деньги собрали, в карманы положили, никакой документ не дали. Всех наших арендаторов обманули, кинули. Они сейчас все в бегах. Теперь страдают наши девчата», – добавила предприниматель Угия Калигазина.

Бутики в строящемся павильоне забронировали порядка 800 торговцев. Места продавали по 8 миллионов. Большинство предпринимателей заплатило половину суммы. Но есть и такие, кто рассчитался полностью.

По словам торговцев, они должны были переехать в новый павильон еще в марте. Но в январе строительство приостановилось. Сейчас здесь недостроенные бутики, непокрытый пол и повсюду разбросаны стройматериалы.

В новой администрации заверили: строительство возобновили, в течение полутора месяцев объект сдадут в эксплуатацию. Средства на завершение работ выделили из бюджета рынка. Заедут в это здание около 250 торговцев, остальные получат места в павильоне, который возведут по соседству. С теми, у кого нет на руках договоров, тоже пообещали разобраться.

«Мы строителям вчера вечером буквально сказали. Я месяц срок дал, чтобы вот это все закончить и запустить этот рынок. Я думаю, если физически в течение месяца не успеют, максимум полтора месяца. Кто здесь приобретал торговые места, все они получат», – заверил Ермек Мархабаев, главный администратор рынка «Алтын орда».

Проблема с торговыми местами на «Алтын орде» далеко не единственная. Обо всех нарушениях теперь знает аким Алматинской области.

В интервью Арманжану Байтасову Канат Бозумбаев рассказал: по поручению Главы государства на рынке провели проверку. И даже предварительные результаты уже поражают: нет ни одного закона, который бы тут не был нарушен.

«Выявлены многочисленные нарушения, как санитарных норм, экологических норм, строительных норм, норм ЧС. В общем, нет ни одного закона, который не был бы нарушен, включая миграционное законодательство. Безусловно, на этом рынке нужно наводить порядок», – обозначил аким.

Бозумбаев отметил, «Алтын орда» обеспечивает продовольствием больше половины рынков Алматы и области. Сейчас власти работают над демонополизацией базара. Доступ на него по разумным ценам должны иметь крупные крестьянские хозяйства со всех регионов страны, а также импортеры из-за границы. Новые правила для «Алтын орды» разрабатывает само Правительство.