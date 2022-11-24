Кипит работа на площадке

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Асет Калымов, Алматинская область

Крупнейший в Азии скейт-парк и другие объекты современной инфраструктуры появятся в городе Конаеве.

Новые дороги, скверы и дома... Некогда тихий заштатный городок, единственной изюминкой которого было средоточие казино и туристических баз, начинает обретать очертания областного центра.

Прошло полгода с момента разделения Алматинской области на два региона, еще не принят новый генплан города Конаева, но уже началось масш­табное строительство инфраструктуры.

По данным местных властей, с марта текущего года на прокладку водопроводных сетей, линий электропередачи, а также благоустройство города израсходовано около 2 млрд тенге. Как обещает аким города Конаева Нурлан Куматаев, уже в следующем году будет полнос­тью обновлена инженерная инфраструктура областного центра.

Позитивные изменения, происходящие в экс-Капшагае, видны невооруженным глазом. На въезде в город у трассы Алматы – Усть-Каменогорск гос­тей встречает установленная недавно громадная скульптура снежного барса – символа Алматинской области. Сделан апгрейд въездной арки, проведено озеленение.

Одно из любимых мест отдыха горожан – центральная площадь. Здесь реконструирован сквер у монумента Динмухамеду Кунаеву, по инициативе которого и был основан Капшагай в далеком уже 1970 году. Установлены современные фонтаны, рядом строится скейт-парк площадью 2,5 га.

По словам начальника городского отдела ЖКХ Дархана Карагонысова, это будет крупнейшая в Азии площадка, построенная специально для любителей экст­ремальных видов спорта. Проект осуществляется совместно с Казахстанской федерацией скейтбординга, которая планирует устраивать здесь крупные спортивные турниры.

Сейчас работы по благо­устройству развернулись во всех микрорайонах. Асфальтируются дворы, ремонтируются фасады многоквартирных домов, построен ряд детских игровых площадок, проводится уличное освещение. Вдоль аллей посеян газон, а на прогулочных зонах уложена брусчатка.

Не остается без внимания и побережье Капшагайского водохранилища, ведь новый областной центр больше известен как курортный город. Обширная турзона насчитывает около 180 гостиниц и баз отдыха, каждое лето здесь бывает до 1 млн туристов. Сейчас здесь строится восьмой по счету общественный пляж, подводится автодорога, обустраиваются тротуары.

В связи с большой миграцией в город чиновников, бюджетников и других специалистов обострился квартирный воп­рос, наблюдается нехватка не только жилья, но и школ, соц­объектов. Для решения этой задачи строится новый микрорайон, на территории которого в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» началось возведение трех 60-квартирных домов, а также школы на 900 мест. Предусмот­рено строительство еще двух учебных заведений, поликлиники, детского сада.

Еще одно перспективное направление – Академический городок, идею создания которого в ходе недавней рабочей поездки в регион предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В городе Конаеве откроются филиалы КазНУ им. аль-Фараби, Казахского национального аграрного университета, а также первая в нашей стране Академия водного хозяйства.

Словом, административный центр Алматинской области напоминает сегодня огромную стройплощадку. Работа кипит, и планов у местной власти громадье. Так, согласно статистическим данным, общая площадь городского жилого фонда составляет 3,2 млн кв. м. Градоначальник Нурлан Куматаев считает необходимым построить еще не менее 1 млн кв. м, чтобы обеспечить грядущий спрос на жилье. По его прогнозам, в недалеком будущем прирост населения города Конаева составит около 100 тыс. человек. Тогда как сегодня здесь проживает 70 тыс. горожан.

В планах – строительство 107 многоквартирных домов. Для них готовят площадку будущего четвертого города G4 City, а также массив «Жаңа Іле», расположенный на побережье Капшагайского водохранилища. Уже разработан генплан, охватывающий территорию размером 1 800 га. Львиная доля жилищных проектов будет осуществляться на частные инвестиции.

Что касается объектов игорного бизнеса, то, по словам акима города, они продолжат функ­ционировать, вопрос об их передислокации не стоит на повестке дня. Согласно проведенному горакиматом мониторингу, только в текущем году казино, залы игровых автоматов и букмекерские конторы перечислили государству 84 млрд тенге налогов, обеспечив работой 7,5 тыс. местных жителей.

Остается добавить, что совсем недавно между городом Конае­вым и Алматы был запущен пригородный поезд. Президент страны поручил создать единую транспортную модель Алматинской агломерации, в которую входит и областной центр.

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