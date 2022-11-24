Кипит работа на площадке Свежий выпуск 24 ноября 2022 г. 0:20 Асет Калымов, Алматинская область Крупнейший в Азии скейт-парк и другие объекты современной инфраструктуры появятся в городе Конаеве. Новые дороги, скверы и дома... Некогда тихий заштатный городок, единственной изюминкой которого было средоточие казино и туристических баз, начинает обретать очертания областного центра. Прошло полгода с момента разделения Алматинской области на два региона, еще не принят новый генплан города Конаева, но уже началось масштабное строительство инфраструктуры. По данным местных властей, с марта текущего года на прокладку водопроводных сетей, линий электропередачи, а также благоустройство города израсходовано около 2 млрд тенге. Как обещает аким города Конаева Нурлан Куматаев, уже в следующем году будет полностью обновлена инженерная инфраструктура областного центра. Позитивные изменения, происходящие в экс-Капшагае, видны невооруженным глазом. На въезде в город у трассы Алматы – Усть-Каменогорск гостей встречает установленная недавно громадная скульптура снежного барса – символа Алматинской области. Сделан апгрейд въездной арки, проведено озеленение. Одно из любимых мест отдыха горожан – центральная площадь. Здесь реконструирован сквер у монумента Динмухамеду Кунаеву, по инициативе которого и был основан Капшагай в далеком уже 1970 году. Установлены современные фонтаны, рядом строится скейт-парк площадью 2,5 га. По словам начальника городского отдела ЖКХ Дархана Карагонысова, это будет крупнейшая в Азии площадка, построенная специально для любителей экстремальных видов спорта. Проект осуществляется совместно с Казахстанской федерацией скейтбординга, которая планирует устраивать здесь крупные спортивные турниры. Сейчас работы по благоустройству развернулись во всех микрорайонах. Асфальтируются дворы, ремонтируются фасады многоквартирных домов, построен ряд детских игровых площадок, проводится уличное освещение. Вдоль аллей посеян газон, а на прогулочных зонах уложена брусчатка. Не остается без внимания и побережье Капшагайского водохранилища, ведь новый областной центр больше известен как курортный город. Обширная турзона насчитывает около 180 гостиниц и баз отдыха, каждое лето здесь бывает до 1 млн туристов. Сейчас здесь строится восьмой по счету общественный пляж, подводится автодорога, обустраиваются тротуары. В связи с большой миграцией в город чиновников, бюджетников и других специалистов обострился квартирный вопрос, наблюдается нехватка не только жилья, но и школ, соцобъектов. Для решения этой задачи строится новый микрорайон, на территории которого в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» началось возведение трех 60-квартирных домов, а также школы на 900 мест. Предусмотрено строительство еще двух учебных заведений, поликлиники, детского сада. Еще одно перспективное направление – Академический городок, идею создания которого в ходе недавней рабочей поездки в регион предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В городе Конаеве откроются филиалы КазНУ им. аль-Фараби, Казахского национального аграрного университета, а также первая в нашей стране Академия водного хозяйства. Словом, административный центр Алматинской области напоминает сегодня огромную стройплощадку. Работа кипит, и планов у местной власти громадье. Так, согласно статистическим данным, общая площадь городского жилого фонда составляет 3,2 млн кв. м. Градоначальник Нурлан Куматаев считает необходимым построить еще не менее 1 млн кв. м, чтобы обеспечить грядущий спрос на жилье. По его прогнозам, в недалеком будущем прирост населения города Конаева составит около 100 тыс. человек. Тогда как сегодня здесь проживает 70 тыс. горожан. В планах – строительство 107 многоквартирных домов. Для них готовят площадку будущего четвертого города G4 City, а также массив «Жаңа Іле», расположенный на побережье Капшагайского водохранилища. Уже разработан генплан, охватывающий территорию размером 1 800 га. Львиная доля жилищных проектов будет осуществляться на частные инвестиции. Что касается объектов игорного бизнеса, то, по словам акима города, они продолжат функционировать, вопрос об их передислокации не стоит на повестке дня. Согласно проведенному горакиматом мониторингу, только в текущем году казино, залы игровых автоматов и букмекерские конторы перечислили государству 84 млрд тенге налогов, обеспечив работой 7,5 тыс. местных жителей. Остается добавить, что совсем недавно между городом Конаевым и Алматы был запущен пригородный поезд. Президент страны поручил создать единую транспортную модель Алматинской агломерации, в которую входит и областной центр.