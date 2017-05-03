​Кипит работа на полях

647
Михаил Тё, Тараз

Из-за неблагоприятных климатических условий работы этой весной начались чуть позже. В настоящее время аграрии проводят вспашку земли, сеют яровые, подкармливают озимые зерновые культуры. В текущем году посев сельскохозяйственных культур запланирован на площади 598 тыс. гектаров.

По сообщению областного управления сельского хозяйства, на сегодня механизаторы вспахали свыше 139 тыс. га и обработали более 284 тыс. га земель. Одновременно идет посев: 107 тыс. га уже засеяны озимой пшеницей, 116 тыс. га – яровыми зерновыми культурами, 21 тыс. га – многолетними травами. Кроме того, 16 тыс. га отведены под овощи, 27 тыс. га – под масличные и 8 тыс. га – под бахчевые культуры. Также высажено 4 тыс. га картофеля, 733 га кукурузы на зерно, 1 600 га сахарной свеклы, а 29 тыс. га засеяны однолетними травами.

В прошлом году из-за хороших погодных условий, а также благодаря применению влагосберегающих технологий был достигнут высокий показатель урожайности. Системы капельного и дождевального орошения использовались почти на 12 тыс. гектарах. В текущем году этот показатель планируется увеличить до 15 тыс. га.

Надо сказать, что все больше жамбылских крестьян стали понимать значимость подкормки земель и использовать ее в работе. Неплохим толчком для этого послужил недавний Аграрный форум Азии, в ходе которого ученые и сельхозтоваропроизводители пришли к единому мнению, что почву необходимо подпитывать, иначе возрастает вероятность потери ее плодородия.

По программе обеспечения субсидированными минеральными удобрениями предусмотрено выделение 749 млн тенге. Планируется приобрести и внести под сельскохозяйственные культуры более 17 тыс. тонн удобрений. 441 хозяйство региона заключило договоры с их производителями на 8 471 тонну.

В весенне-полевых работах задействовано свыше 9 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Правительством республики аграриям региона выделено 15 500 тонн удешевленного дизельного топлива. На сегодня отгружено более 5 500 тонн ГСМ. В целом по области рыночная цена дизтоплива составляет 135 тенге за один литр. Отпускная цена удешевленного гарантированного дизтоп­лива – 120 тенге.

