Кипит работа на полях

Если в прошлом сезоне площадь, выделенная под их посадку, составила 756 тыс. га, то в нынешнем планируется довести этот показатель до 770,7 тыс. га.

Почти 400 тыс. га от общей территории займут зерновые и зернобобовые, примерно в два раза меньше земли отведено под кормовые. Третью по величине долю выделяют масличным. Не может не радовать тот факт, что на сей раз предусмотрено заметное увеличение клина для посадки сахарной свеклы, находящейся в приоритете у местных властей. Оставшаяся часть угодий будет занята картофелем, овощами и бахчевыми культурами, спрос на которые растет у населения с каждым годом.

По информации руководителя отдела областного управления сельского хозяйства Нуржигита Ракымбека, на сегодня из 104 тыс. га, подлежащих плановой вспашке, вспахано более 91,5 тыс. га, произведена обработка на площади свыше 296,9 тыс. га.

К подготовке к весенним полевым работам местные аграрии приступили еще в феврале. По оценке специалистов областного управления сельского хозяйства, все идет по плану. Пока земледельцы обеспечены семенами более чем на 83%. Львиную долю из них сос­тавляют семена второй репродукции. Меньше всего используются зерна суперэлиты и элиты. Семена некоторых культур поставляются из Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областей и области Жетысу, а также из-за рубежа.

– Что касается сельскохозяйственной техники для посевной кампании, то в парке машин региона имеется ее необходимое количество. Этой весной к полевым работам привлечено 6 893 единицы различных сельскохозяйственных машин, включая, помимо тракторов, плуги, культиваторы, сеялки. Они полностью готовы к эксплуатации, и большая часть из них уже задействована, – сообщил Нуржигит Ракымбек.

На заправку аграрной техники для проведения весенних полевых работ выделено 15,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, которые рассчитаны на три месяца. Операторам за февраль и март выплачено 100% средств за соответствующий объем. Ими поставлено 11,7 тыс. тонн гарантированного горючего и 8,3 тыс. тонн распределено между агроформированиями. Утверждена цена – 204–214 тенге за литр солярки.

– Работы по выделению дизельного топлива следует проводить на системной основе. Горючее должно быть предос­тавлено по цене, установленной Правительством. Поэтому управление сельского хозяйства обязано конт­ролировать работу операторов и процесс дос­тавки топлива в крестьянские хозяйства, – подчеркнул глава региона Нуржан Нуржигитов в ходе заседания в областном акимате.

С каждым годом все более охотно местные аграрии практикуют подкормку почвы, ведь, как говорится, результат налицо. В этом сезоне планируется внес­ти 54 тыс. тонн удобрений, в том чис­ле аммиачную селитру, аммофос и другие виды. На сегодня внесено более 4 054 тонн добавок на площади 10,1 тыс. га. Областное управление сельского хозяйства заключило соответствующие меморандумы с ТОО «КазАзот» и «Казфосфат». Осуществляется 50-процентное субсидирование стоимости затрат на приобретение минеральных удобрений.

Сейчас работы по посадке культур подходят к завершению. Уже практически посеяны все яровые колосовые, многолетние травы, овощи, масличные, картофель, кукуруза зерновая. Бахчевые и сахарная свекла заняли пока 2,3 тыс. га и 1,2 тыс. га.

Не секрет, что в вегетационный период жамбылские аграрии прак­тически постоянно испытывают острый дефицит поливной воды. Для решения давней проб­лемы местные власти намерены накапливать влагу в новых искусственных акваториях.

– Чтобы улучшить ситуацию с поливной водой, в регионе преду­сматривается строительство трех дополнительных водохранилищ «Ақмола», «Ыргайты» и «Калгуты», – проинформировал Нуржигит Ракымбек. – На сегодня из республиканского бюджета на разработку проектно-сметной документации на возведение новых водоемов выделено 243,4 миллио­на тенге. Работа с документами уже идет. Подрядчиком выступает ТОО «Казгидро».

Надо сказать, что строительство водохранилищ не только снизит зависимость от Кыргызской Республики в течение вегетационного периода, но и окажет большое влияние на производство приоритетных культур в нашей области, а также поможет уменьшить социальную напряженность среди населения, связанную с дефицитом воды. Планируется, что строительно-монтажные работы начнутся со второго полугодия текущего года.