Кипр может объединиться

Кипр был поделен на две неравные части после переворота в 1974 году: греческие киприоты планировали присоединиться к Греции, в ответ на что Турция ввела на остров свои войска. Две части острова до сих пор разделяет буферная зона под контролем сил ООН.

Северный Кипр объявил независимость в 1983 году, однако до сих пор он признан лишь самой Турцией. Последние три десятка лет переговоры о воссоединении Кипра возобновляются регулярно каждые два-три года, но к конкретному результату не приводят.

Очередные семь шагов

В ходе второго дня переговоров по иранской ядерной программе в Тегеране инспекторы МАГАТЭ достигли договоренности о семи новых шагах, которые иранская сторона обязалась выполнить в течение ближайших трех месяцев. В частности, Иран согласился предоставить информацию о программе по созданию взрывателей и обеспечить инспекторам доступ на урановый рудник в Саганде.

Обе стороны также подтвердили, что Иран выполнил изначальные условия, поставленные перед ним 3 месяца назад. В ноябре государство пообещало предоставить расширенный доступ инспекторам МАГАТЭ к интересующим объектам на фоне растущих опасений международного сообщества, что Тегеран пытается разрабатывать ядерное оружие. Кроме того, оно согласилось на 6 месяцев заморозить свою ядерную программу в обмен на отмену ряда экономических санкций.

Инновации по-китайски

Китай по развитию высокотехнологичного производства почти достиг уровня США по итогам прошлого года. Об этом сообщается в исследовании Science and Engineering Indicators Национального научного фонда Соединенных Штатов.

C 2003 по 2012 год объемы высокотехнологичного производства в КНР выросли в 6 раз, в результате чего доля страны на мировом рынке увеличилась с 8 до 24%. Для сравнения: аналогичный показатель у США составляет 27%. Китай, к примеру, существенно опередил Америку по инвестициям в альтернативную энергетику, вложив в развитие отрасли 61 млрд. долларов. США потратили на «зеленые» источники энергии только 29 млрд. долларов.

Америка, признанный лидер в развитии науки и технологий, в 2013 году продолжила терять свои позиции в этой области, отметили авторы доклада. Крупнейшие азиатские экономики, вместе взятые, осуществляют больше научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), чем США. В первую очередь в этой области преуспели Китай и Южная Корея.

В частности, за период с 2001 года доля США в НИОКР снизилась с 37 до 30%, Европы – с 26 до 22%. Вместе с тем доля крупнейших азиатских стран выросла с 25 до 34%. Китай, в частности, нарастил показатель с 4 до 15%.

Сельчане против мигрантов

Жители Швейцарии 9 февраля на референдуме поддержали введение ограничений на въезд в страну мигрантов. За это проголосовали 50,3% респондентов, сообщает Reuters со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов.

За ограничение в основном выступили жители сельской местности, отмечает Русская служба Би-би-си. Они считают, что из-за приезжих растут цены, а также страдает здравоохранение. Против на референдуме голосовали горожане. По их мнению, миграция стимулирует экономический рост.

С инициативой об ограничении въезда для граждан Евросоюза выступила Швейцарская народная партия. В качестве одного из доводов она привела данные, согласно которым в 2013 году население страны за счет мигрантов увеличилось на 80 тыс. человек, при том что всего в государстве проживают 8 млн.

Швейцария не входит в состав ЕС. В 2002 и 2004 годах Брюссель и Берн подписали ряд соглашений, которые ввели между Швейцарией и ЕС зону свободного перемещения и торговли. В стране также действуют ограничения на въезд рабочих из неевропейских стран.

Разгул стихии

Почти 40 тыс. потребителей лишились электроэнергии в ряде штатов на Восточном побережье США. Причиной тому послужили мощные снегопады и многочисленные аварии на линиях электропередачи.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, особенно сильно стихия разбушевалась в Пенсильвании, Мэриленде и Нью-Джерси. По данным американских метеорологов, непогода сопровождается порывистым ветром. В воскресенье в течение нескольких часов в ряде мест выпало свыше 10 см осадков. Жителям рекомендовано по возможности не пользоваться автомобильным транспортом.

Снегом накрыло и японскую столицу. Покров в центральных районах Токио достиг 27 см. Этого не наблюдалось последние 45 лет. Есть данные о семи погибших и сотнях пострадавших.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП