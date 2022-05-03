Кипр стал первой страной с полным охватом 5G

Республика Кипр стала первой страной, которой удалось обеспечить полный охват своей территории сетью связи в стандарте 5G. Об этом сообщила сегодня, 3 мая, телекоммуникационная компания CYTA (Cyprus Telecommunication Authority), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Технология 5G и ее преимущества теперь доступны по всему Кипру, даже в самых отдаленных его районах", - проинформировал генеральный директор компании Андреас Неоклеус после того, как сеть данного формата была доведена до последнего неохваченного ею населенного пункта - деревни Сикопетра, расположенной на границе провинций Лимасол, Никосия и Ларнака.

В свою очередь президент CYTA Михалис Иоаннидис подчеркнул, что "это достижение, которого пока не добилась ни одна другая страна".

Со своей стороны председатель кипрского государственного комитета по научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также цифровой политике Кириакос Коккинос сказал, что "немедленная доступность сетей и услуг в каждом уголке Кипра способствует повышению цифровой зрелости страны и ее населения, а также защите устойчивости ее экономики".

Первая сеть связи в указанном стандарте - Cytamobile-Vodafone 5G, позволившая обеспечить скорость трафика в 1 гигабит в секунду с возможностью одновременного подключения к тысячам устройств, - стала распространяться на Кипре начиная с 1 февраля 2021 года.