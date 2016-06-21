​Кипят на поле страсти

На чемпионате Европы наступила, наконец, пора результативности. К примеру, Бельгия и Испания разгромили со счетом 3:0 соответственно национальные команды Ирландии и Турции, а в матче Чехия – Хорватия болельщики стали свидетелями четырех забитых мячей. Но – обо всем по порядку.

Сборная Италии в группе Е, обыграв Швецию со счетом 1:0, стала второй командой после Франции, обеспечившей себе место в плей-офф континентального первенства. Единственный мяч на 88-й минуте забил Эдер, обыгравший в штрафной сразу трех защитников «Тре-крунур». В этой же группе отметились и бельгийцы. «Красные дьяволы», которым специалисты перед началом чемпионата выдавали хорошие авансы, наконец показали свою мощь, камня на камне не оставив от команды Ирландии. Дубль в этой встрече оформил Ромелу Лукаку, забивший голы на 48-й и 70-й минутах, а также Аксель Витсель, поразивший ворота островитян на 61-й минуте.

Самыми же результативными на чемпионате стали команды, выступающие в группе D. Так, сборная Хорватии, ведя в два мяча, не удержала победу в матче с Чехией. Первый гол балканцы забили под занавес первого тайма усилиями Ивана Перишича. На 59-й минуте Иван Ракитич увеличил преимущество «шашечных» до 2:0.

Тем не менее удержать счет хорваты не смогли. На 75-й минуте Милан Шкода один мяч отыграл, а уже в компенсированное время Томаш Нецид реализовал пенальти, сравняв счет. Стоит отметить, что матч был прерван из-за выходки хорватских фанатов, которые стали бросать на поле файеры. Они конфликтуют с руководством футбольного союза своей страны, а потому хотят, чтобы их сборную исключили из Евро. Правда, не все поддерживают ультрас, и потому на стадионе даже завязалась драка с другими своими же болельщиками, которые горой стоят за национальную дружину.

Ну и очень уверенно в группе D выступила Испания, не давшая ни единого шанса Турции, – 3:0. На 34-й минуте счет открыл Альваро Мората, а три минуты спустя Нолито забил еще один мяч. В начале второго тайма Мората установил окончательный результат, став первым игроком на нынешнем первенстве континента, оформившим дубль. Действующие чемпионы Европы досрочно пробились в стадию плей-офф.

Более миролюбиво закончились игры в группах А и F. Сборная Швейцарии, сыграв вничью с Францией – 0:0, так же, как и «трехцветные», вышла в очередной раунд Евро-2016. На третье место в этой группе неожиданно поднялась сборная Албании, обыгравшая Румынию (1:0). Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте головой забил Армандо Садику.

В группе F Португалия и Австрия сыграли вничью – 0:0 (причем пенальти не реализовал Криштиану Рональду). А вот во встрече Исландии и Венгрии первые упустили победу из-за автогола. Причем островитяне открыли счет уже на 40-й минуте благодаря реализованному Гилфи Сигурдссоном пенальти. Катастрофа же наступила на 87-й минуте – венгерский игрок Неманья Николич прострелил во вратарскую, а там мяч в свои ворота ногой срезал Биркир Мар Севарссон – 1:1.