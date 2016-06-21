Свежий выпуск
​Кипят на поле страсти
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

На чемпионате Европы наступила, наконец, пора результативности. К примеру, Бельгия и Испания разгромили со счетом 3:0 соответственно национальные команды Ирландии и Турции, а в матче Чехия – Хорватия болельщики стали свидетелями четырех забитых мячей. Но – обо всем по порядку.

Сборная Италии в группе Е, обыграв Швецию со счетом 1:0, стала второй командой после Франции, обеспечившей себе место в плей-офф континентального первенства. Единственный мяч на 88-й минуте забил Эдер, обыгравший в штрафной сразу трех защитников «Тре-крунур». В этой же группе отметились и бельгийцы. «Красные дьяволы», которым специалисты перед началом чемпионата выдавали хорошие авансы, наконец показали свою мощь, камня на камне не оставив от команды Ирландии. Дубль в этой встрече оформил Ромелу Лукаку, забивший голы на 48-й и 70-й минутах, а также Аксель Витсель, поразивший ворота островитян на 61-й минуте.

Самыми же результативными на чемпионате стали команды, выступающие в группе D. Так, сборная Хорватии, ведя в два мяча, не удержала победу в матче с Чехией. Первый гол балканцы забили под занавес первого тайма усилиями Ивана Перишича. На 59-й минуте Иван Ракитич увеличил преимущество «шашечных» до 2:0.

Тем не менее удержать счет хорваты не смогли. На 75-й минуте Милан Шкода один мяч отыграл, а уже в компенсированное время Томаш Нецид реализовал пенальти, сравняв счет. Стоит отметить, что матч был прерван из-за выходки хорватских фанатов, которые стали бросать на поле файеры. Они конфликтуют с руководством футбольного союза своей страны, а потому хотят, чтобы их сборную исключили из Евро. Правда, не все поддерживают ультрас, и потому на стадионе даже завязалась драка с другими своими же болельщиками, которые горой стоят за национальную дружину.

Ну и очень уверенно в группе D выступила Испания, не давшая ни единого шанса Турции, – 3:0. На 34-й минуте счет открыл Альваро Мората, а три минуты спустя Нолито забил еще один мяч. В начале второго тайма Мората установил окончательный результат, став первым игроком на нынешнем первенстве континента, оформившим дубль. Действующие чемпионы Европы досрочно пробились в стадию плей-офф.

Более миролюбиво закончились игры в группах А и F. Сборная Швейцарии, сыграв вничью с Францией – 0:0, так же, как и «трехцветные», вышла в очередной раунд Евро-2016. На третье место в этой группе неожиданно поднялась сборная Албании, обыгравшая Румынию (1:0). Единственный гол в этой встрече на 43-й минуте головой забил Армандо Садику.

В группе F Португалия и Австрия сыграли вничью – 0:0 (причем пенальти не реализовал Криштиану Рональду). А вот во встрече Исландии и Венгрии первые упустили победу из-за автогола. Причем островитяне открыли счет уже на 40-й минуте благодаря реализованному Гилфи Сигурдссоном пенальти. Катастрофа же наступила на 87-й минуте – венгерский игрок Неманья Николич прострелил во вратарскую, а там мяч в свои ворота ногой срезал Биркир Мар Севарссон – 1:1.

Популярное

Все
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
От юрты до ханока
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Свежий выпуск
Ода малой родине
Свежий выпуск
«Каспий» возвращает лидерство
Свежий выпуск
​​​​​​​Рост мастерства налицо
Свежий выпуск
​​​​​​​Давай помиримся

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]