«Кировцу» ограда – не помеха

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Специалистам еще предстоит установить, по какой причине в райцентре Мамлютка «Кировец» вдруг смял ограждение автомобильного моста, в результате чего часть моторного отсека и правое колесо тяжелой машины зависли над железнодорожными путями. На место происшествия незамедлительно прибыло руководство ДЧС и местных исполнительных органов. Опасную зону оцепили, движение по четному пути на участке Южно-Уральской железной дороги было приостановлено.
В ликвидации ЧС была задействована спецтехника Мамлютского мукомольного комбината, ТОО «Петропавл жолдары», ЮУЖД, другие силы и средства. Несмотря на сложные условия, в полночь К-700 был возвращен на проезжую часть и отбуксирован подальше. Никто не пострадал.

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