«Кировцу» ограда – не помеха Свежий выпуск 779 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

Специалистам еще предстоит установить, по какой причине в райцентре Мамлютка «Кировец» вдруг смял ограждение автомобильного моста, в результате чего часть моторного отсека и правое колесо тяжелой машины зависли над железнодорожными путями. На место происшествия незамедлительно прибыло руководство ДЧС и местных исполнительных органов. Опасную зону оцепили, движение по четному пути на участке Южно-Уральской железной дороги было приостановлено.

В ликвидации ЧС была задействована спецтехника Мамлютского мукомольного комбината, ТОО «Петропавл жолдары», ЮУЖД, другие силы и средства. Несмотря на сложные условия, в полночь К-700 был возвращен на проезжую часть и отбуксирован подальше. Никто не пострадал.