Кирпич для страны

В скором времени в Акмолинской области заработает очень нужное региону и стране производство – по выпуску красного кирпича.

Инвестором проекта, способного оказать серьезное влияние на положение дел на отечественном рынке стройматериалов, выступает ТОО «SG Brick». Проектная мощность строящегося завода – 120 млн штук кирпича в год. Для сравнения: весь годовой объем используемого в строительном комп­лексе страны красного кирпича составляет 350 млн штук. Таким образом, новый кирпичный завод сможет закрыть почти треть данного объема.

Объект находится близ села Бектау Шортандинского района Акмолинской области. Выбор места для строительства определило наличие в этих местах карьера с глиной, которая по своим параметрам подходит для производства красного кирпича. К слову, еще в советские годы здесь был налажен выпуск востребованного стройматериала. Однако впоследствии предприятие прекратило существование, и сейчас о нем напоминают лишь останки строений близ нынешней стройплощадки.

У будущего нового предприятия уже подняли стены производственного корпуса, сделали перекрытие. Рабочие занимаются кладкой печей обжига. Речь идет о классической, «кольцевой» печи, которая широко используется в аналогичных производствах.

Технология производства будет включать ряд циклов. Начинается все с формовки глины, то есть закладки ее в стандартные формы. После этого сырец проходит сушку в стенах производственного корпуса. По достижении нужной кондиции он на вагонетках направляется в зону накала печи.

Следующий этап – обжиг, когда, по сути, и происходит окончательная трансформация сырца в кирпич. Завершает технологическую цепочку перемещение будущего стройматериала из печи в другое пространство, где происходит остужение.

По информации ТОО, пробный пуск завода состоится уже в конце этого месяца. Ожидается открытие 130 рабочих мест на непосредственно кирпичном производстве. Еще порядка 180 работников будет занято обеспечением добычи сырья – глины. Поэтому реализуемый проект имеет еще и социальную значимость: откроются хорошо оплачиваемые рабочие места в сельской местности.

Представители инвестиционной кампании сообщили о намерении и дальше расширять кирпичное производство. Планируется построить неподалеку от строящегося кирпичного завода еще один такой же. Для этого уже готовится проектно-сметная документация.