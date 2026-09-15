Кирпич нуринский красный

Проекты
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

В Нуринском районе Карагандинской области в скором времени состоится запуск современного кирпичного завода. Проект осуществляет ТОО «Бирлик Нура» совместно с китайскими инвесторами.

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Старт строительным работам был дан в январе 2025 года, а уже к началу 2027-го инвесторы намерены получить первую продукцию – красный строительный кирпич.

Общий объем капиталовложений в завод составляет 1,5 млрд тенге. В настоящее время строи­тельные работы вступили в завершающую стадию. На очереди – монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы. Производственная мощность предприятия составит 40 тыс. штук кирпича в сутки.

Запуск крупного предприятия позволит улучшить обеспеченность Карагандинской и других областей, а также города Астаны востребованным стройматериалом, внесет вклад в развитие промышленного потенциала Нуринского района. На производстве ожидается открытие около 80 рабочих мест. Завод позволит трудоустроить жителей ближайшего села Ахмет и других окрестных населенных пунктов.

Выбор Нуринского района для производства кирпича объяс­няется наличием в этих местах залежей подходящей по качест­ву глины.

#строительство #проекты #кирпичный завод #Бирлик Нура #Нуринский район

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