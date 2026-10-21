Кирпичный завод включен в республиканский пул

Экономика,Точки роста
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Глубоковском районе проект модернизации производства кирпичей позволит втрое повысить объемы выпуска этого востребованного материала.

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Поселок Глубокое, промышленная зона, ограждения, охрана... На заводскую территорию заезжают КамАЗы с глиной, сырье разгружают на площадке под открытым небом. На соседнем участке стеной выстроились паллеты со штабелями свеже­обожженного кирпича, рядом – этажи деревянных поддонов.

– Технология известная, давно отработанная, – поясняет начальник производственного участка ТОО «Глубоковский кирпичный завод» Нуржан Ахметжанов. – Глину сушим, измельчаем, смешиваем с углем, отправляем в формы под пресс, обжигаем.

Предприятие, с которым меня знакомит руководитель, с полным правом можно назвать историческим. Больше века назад здесь действовали кустарные мастерские, выпускавшие изделия из местной глины. После войны, когда в Усть-Каменогорске началось строительство свинцово-цинкового комбината, глубочане довели объемы производства стройматериала до промышленного масштаба. Сорок лет назад кирзавод модернизировали, чтобы обеспечить усть-каменогорских металлургов стеновым материалом для возведения индивидуальных домов по программе «Жилье-91».

За свою историю предприятие повидало многое. Был момент, когда из-за сложностей переходного периода объемы заметно упали. Были месяцы, когда линия полностью простаивала. А два года назад на завод пришли новые собственники, решившие дать старому производству вторую жизнь. Инвестиционный проект, включающий внедрение современной автоматизированной технологии, включили в рес­публиканский пул.

– Мощность печей позволяет выпускать 600 тысяч кирпичей в месяц, – поясняет производственник. – Реально же мы сейчас выпускаем 450 тысяч, так как все оборудование старое. Автоматики почти нет, много ручного труда. Много средств тратится­ на электроэнергию, уголь, транс­порт, зарплату. Поэтому и родилась идея инвестиционного проекта.

Первое, что позволит современное оборудование, – сократить численность персонала. Если сейчас здесь трудятся две смены по 60 человек, то после модернизации на новом комплексе окажется вдвое меньше работников. При этом производительные мощности завода – ежемесячно до 1,5 млн кирпичей – удвоятся. Сроки осуществления проекта – с 2027 по 2028 год.

Предусмотрено также расширение участка под новые промышленные модули плюс строительство дополнительного трансформатора на 1 гигаватт. Всю продукцию до последнего кирпичика, по словам начальника участка, и сегодня, и в будущем готовы забирать строительные компании Восточного Казахстана и соседней области Абай. Более того, даже при тройном увеличении производительности завод не сможет закрыть существующую потребность в кирпиче. Другими словами, спрос на него, растущий год от года, и есть стимул для дальнейшего развития.

Глину, которую сгружают КамАЗы, завод получает по бартеру от владельца карьера в райо­не соседнего села. Взамен глубоковское ТОО предоставляет партнеру транспортные услуги.

Правда, сейчас глубочане оформляют документы под отвод собственного карьера, но и он в соответствии с законодательством расположен за санитарной зоной поселка. То есть возникнут дополнительные транспортные издержки.

– Отчасти на накладные расходы влияет использование угля, необходимого по технологии, – дополняет производственник. – Перед тем как отправить сырье в глиномес, глину пересыпают измельченным углем. В печах эти угольные крупинки сгорают, оставляя поры, обжиг получается равномерным, кирпичи – качест­венными.

Впрочем, даже возникший брак здесь не выбрасывают. Все идет в дело. Летом и осенью такие пережженные кирпичи накапливают в запас, а в холодное время дробят в шамот – керамическую крошку. Добавка из шамота необходима, чтобы глиняные заготовки быстрее сохли.

– Завершающая стадия – спекание, – поясняет Нуржан Ахметжанов. – Сейчас кирпичи фасуют в вагонетки ручным способом, на новом же заводе эту работу будет выполнять конвейер-автомат. Обжиг происходит при температуре больше тысячи градусов, причем важно соблюдать режим. Температуру следует повышать постепенно.

Социально важный момент – трудоустройство на заводе 24 осуж­денных. В правоохранительных органах не устают говорить о важности ресоциализации граждан, наказанных лишением свободы. Если они трудятся, осваивают профессии, учатся дисциплине и ответственности, им, после того как они выйдут на свободу, легче найти работу и влиться в общество.

По словам начальника участка, рабочий день осужденных должен длиться с 9 до 17 часов, однако фактически такой персонал с учетом времени на дорогу начинает собираться уже в 15.30. Для компании это лишние затраты как по времени, так и по зарплате. Поэтому в ТОО приступили к строительству общежития для спецконтингента. Здание возводится рядом с производственной площадкой, работы находятся уже на завершающей стадии.

Районная исполнительная власть оказывает инвестору поддержку. В акимате говорят: каж­дое действующее производство – это налоговые отчисления в местный бюджет, постоянные рабочие места плюс обязательная помощь в социальных вопросах. Чем больше таких предприятий, тем устойчивей жизнь сел и поселков.

#экономика #завод #Точки роста #Глубоковский кирпичный завод #поселок Глубокое

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