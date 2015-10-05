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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что примет участие в выборах на пост главы Международной федерации футбола лишь в том случае, если будет абсолютно уверен в своей победе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой ТАСС
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"По поводу выборов президента ФИФА я еще не принял окончательного решения, – сказал глава ФИДЕ. – Тут надо серьезно подумать. Но я уже летаю по разным странам, провожу консультации. И если я все-таки приму решение идти на выборы ФИФА, то только чтобы побеждать".
Напомним, внеочередные выборы главы ФИФА пройдут 26 февраля 2016 года. До этого времени действующий президент организации Йозеф Блаттер будет исполнять обязанности главы ФИФА.
Свою кандидатуру на пост президента ФИФА выдвинули глава УЕФА Мишель Платини, бывший вице-президент ФИФА южнокореец Чхон Мон Джун и выдающийся в прошлом игрок сборной Бразилии Зико. О своем желании баллотироваться заявили также бывший французский футболист Давид Жинола, известный в прошлом нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, глава Футбольной ассоциации Либерии Муса Билити, бывший нигерийский футболист Сегун Одегбами. Рассматривает возможность выдвижения кандидатуры принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, в качестве кандидата на пост президента ФИФА назывался также генеральный секретарь организации Жером Вальке.
Отметим, что Илюмжинов является президентом ФИДЕ с ноября 1995 года. В течение этого времени он неоднократно переизбирался.