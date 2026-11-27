В Алматы врачи спасли жизнь трехмесячному малышу с редким и тяжелым врожденным пороком развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава

Сложную операцию провели специалисты Детской городской клинической больницы №2 Алматы.

В ходе обследования у младенца диагностировали врожденную диафрагмальную грыжу. Кишечник, селезенка и даже левая почка ребенка находились в грудной клетке, сдавливая легкое и затрудняя дыхание. Состояние ребенка осложнялось недоразвитием левого легкого.

Благодаря мастерству хирургов и современной медицине опасную патологию устранили щадящим методом. Через небольшие проколы грудной клетки специалисты вернули внутренние органы в их естественное положение и восстановили целостность диафрагмы. После устранения дефекта левое легкое расправилось.

После операции ребенок находился под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии. Состояние малыша стабилизировалось. Сейчас ребенок уже дома, рядом с родными.