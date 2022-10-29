Кишечную палочку нашли в школьных столовых СКО

Половина точек школьного общепита СКО работала с нарушениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Кишечную палочку обнаружили санврачи в школьных столовых Северного Казахстана. Также для детей готовили без соблюдения рецептуры и технологии. Из 169 точек школьного общепита практически половина работала с нарушениями. Предпринимателям выписали штраф на общую сумму - более девяти миллионов тенге.

"Было отобрано на пищеблоках смывов на кишечную палочку 2 792, на качество мойки и дезинфекции – оборудования и посуды пищеблоков. Положительные находки были в 122 смывах. То есть не соблюдались нормы дезинфекции. Кроме этого, при составлении меню не учитывались физиологических потребности детей. Анализ показал - в большинстве школ учеников либо кормили сплошными углеводами, либо выдавали порции меньшего объема", - сообщила заместитель руководителя ДСЭК по СКО.