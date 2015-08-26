Казахстанский институт стратегических исследований присоединяется к проекту "Атом". Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, приуроченной к Международному дню действий против ядерных испытаний, передает корреспондент Kazpravda.kz из Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.
"Мы хотели сообщить о том, что Казахстанский институт стратегических исследований присоединяется к проекту "Атом". В основном в подобных проектах участвовали неправительственные организации, общественные объединения. Мы считаем, что необходимо привлекать экспертное сообщество, особенно зарубежное", – сообщил директор КИСИ при Президенте РК Ерлан Карин.
"Казахстан является лидером среди неядерных государств, инициатором многих антиядерных инициатив, возглавляет антиядерное движение, В этой связи многие эксперты отмечают актуальность казахстанской инициативы по развитию проекта "Атом", – сказал он.
Директор КИСИ добавил, что в рамках проекта осуществляется участие в различных конференциях, симпозиумах, форумах разных стран по вопросам безопасности и стабильности, где вопрос ядерного разоружения является одним из основных.
"Мы не просто присоединяемся, мы намерены также активно развивать в стенах нашего института исследования. Мы пригласили нескольких экспертов для разработки новых проектов. В ближайшее время в рамках проекта "Атом" планируем проведение нескольких мероприятий за рубежом с привлечением наших коллег для обсуждения вопросов", – отметил Ерлан Карин.
Как он пояснил, целью этого проекта являются консолидация и мобилизация общественных ресурсов, гражданских активистов для продвижения различных антиядерных инициатив.
Отметим, что в рамках проекта любой человек на Земле, выступающий против
ядерного оружия, сможет подписаться под онлайн-петицией правительствам
мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний и таким образом
добиться скорейшего вступления в силу Договора о Всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний.