КИСИ – в числе лучших

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Ануар КАЛМЫКОВ
Согласно Всемирному индекс-рейтингу аналитических центров за 2014 год, Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) вошел в тройку ведущих «мозговых центров» Кавказа, Центральной и Южной Азии. А также в тридцатку ведущих аналитических центров мира в области энергетической и сырьевой политики, среди которых, к примеру, такие известные экспертно-аналитические структуры, как РЭНД корпорэйшн (5-е место), Американский центр стратегических и международных исследований (CSIS, 11-е место), Британский центр по исследованию вопросов энергетической безопасности (EUCERS, 18-е место).
Рейтинг составляется в рамках исследовательской программы Университета Пенсильвании «Аналитические центры и гражданское общество» по признанию важных достижений аналитических структур и выявлению тенденций их развития по всему миру с 1989 года на основе анализа данных более 6 500 «мозговых центров».
Определен ряд критериев, по которым определялись достойные войти в этот список. Оценивались качество и репутация научной и аналитической работы; профессионализм и репутация сотрудников центра; научная объективность проводимых исследований, официальная аттестация ученых и аналитиков центра, количество и типы научных публикаций, объем и характер цитирования результатов исследований. В расчет брались «узнаваемость» центра в связи с конкретными вопросами и программами, число брифингов и официальных встреч, количество выпущенных политических материалов и справок. Также оценивалась способность использовать электронные и печатные СМИ для распространения результатов исследований и установления контакта с ключевыми аудиториями.
Как отмечают в КИСИ, соглас­но рейтингу, составленному в 2013 году, казахстанский институт также находился на ведущих позициях среди аналитических центров стран Кавказа, Центральной и Южной Азии.

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