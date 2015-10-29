Кислород Свежий выпуск 464 Валентина ФИРОНОВА

Поделись с кем-нибудь своими проб­лемами и услышишь: «Не трать силы на других! Подумай о себе». Желающих взять этот совет на вооружение немало.

Они спокойно отказываются не только помочь в конкретном деле, но даже с элементарной душевной поддержкой не спешат. Нередко индивидуалисты искренне хотят быть кому-то полезными, но уверены, что это невозможно. Все же вокруг утверждают, что если человек, не решив своих проблем, берется за чужие, он делает хуже себе и другим. Впрочем, хватает и тех, для кого принцип кислородной маски – всего лишь повод уйти в свое подполье, отгородиться.

Постепенно это правило настолько глубоко входит в привычку, что и на мелкие просьбы не хочется реагировать. Коллега попросил отпустить его пораньше? Психологически подкованный индивид ответит, что не обязан работать за него ни часа, потому что и сам слишком устал. Знакомый попал в трудную ситуацию и хочет выговориться? Ему тут же скажут, чтобы он не грузил других своими проблемами, потому что на поддержку его нет психологического ресурса.

Парадоксально, но особенно наглядно подобная защита проявляется в отношениях родителей и детей. Лозунг «Сначала надо помочь себе, а потом ребенку!» стал чуть ли не железным правилом. Матери отдают малышей в ясли или на воспитание пожилым родственникам. А отцы, приходя с работы, валятся на диван и категорически отказываются возиться с соскучившимися детишками. А упреки в равнодушном отношении к чадам такие родители отметают тут же. Они убеждены, что ребенку нужны только отдохнувшие мама и папа.

Между тем решить абсолютно все имеющиеся в нашей жизни проблемы невозможно в принципе. Стоит безработному куда-нибудь устроиться, как окажется, что новые коллеги его невзлюбили и надо пытаться наладить отношения с ними. Стоит, прихворнув, выздороветь – узнаешь о накопившихся долгах. До чужих ли тут проблем? Поводов надеть маску хоть отбавляй!

А между тем, если не застревать на собственных неурядицах, а заниматься разными добрыми делами, польза будет ощутимей. Отвлекаясь от своих проблем, получаешь передышку, чтобы потом с новыми силами изменить ситуацию. Помогая другим, невольно перестаешь зацикливаться на своих ненастьях. Спросите об этом волонтеров, работающих в детских домах, хосписах, ночлежках, приютах для животных. Мало у кого из них в жизни все гладко, но это не мешает им заботиться о других. И именно они гораздо счастливее тех, кто печется только о себе. Кислородные маски, действительно, спасительны. Но пусть они останутся в самолетах. Нам нужен другой кислород. Кислород любви.