Китай будет наращивать объемы поставок газа из Казахстана



В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор на 30 лет о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Также "Новатэк" совместно с китайской CNPC реализует проект "Ямал СПГ". Китай стал покупателем второй партии СПГ с этого проекта.



Напомним, что компания CNPC является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и газа.

Китай хочет нарастить поставки природного газа из Казахстана и России, сообщает агентство China News Service со ссылкой на ответственное лицо в государственном управлении по делам энергетики КНР, передает Ria.ru Помимо этого, Пекин планирует поощрять диверсификацию импорта природного газа в страну."В 2017 году Китай импортировал 94,6 миллиарда кубометров природного газа, в том числе по Центрально-азиатскому газопроводу и Китайско-мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы", – приводит агентство слова представителя управления. Он добавил, что число стран импортеров СПГ в Китай достигло 22.