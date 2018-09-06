Экономика
Китай будет наращивать объемы поставок газа из Казахстана
Китай хочет нарастить поставки природного газа из Казахстана и России, сообщает агентство China News Service со ссылкой на ответственное лицо в государственном управлении по делам энергетики КНР, передает Ria.ru.

Помимо этого, Пекин планирует поощрять диверсификацию импорта природного газа в страну.

"В 2017 году Китай импортировал 94,6 миллиарда кубометров природного газа, в том числе по Центрально-азиатскому газопроводу и Китайско-мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы", – приводит агентство слова представителя управления. Он добавил, что число стран импортеров СПГ в Китай достигло 22.

В мае 2014 года "Газпром" и китайская CNPC подписали договор на 30 лет о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Также "Новатэк" совместно с китайской CNPC реализует проект "Ямал СПГ". Китай стал покупателем второй партии СПГ с этого проекта.

Напомним, что компания CNPC является одним из основных партнеров Казахстана в области добычи, транспортировки и глубокой переработки нефти и газа.

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