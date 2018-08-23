Китай будет жаловаться в ВТО из-за пошлин США

Правительство Китая ввело 25-процентные пошлины в ответ на американский импорт общей стоимостью 16 млрд долларов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР, передает korrespondent.net
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Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении произведенных в США импортных товаров стоимостью 16 млрд долларов, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени (10:01 по времени Астаны).
По информации Reuters, министр коммерции Китая заявил, что китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию из-за последних пошлин США.
Как сообщалось, сегодня вступают в силу пошлины в размере 25% на ввозимые из Китая в США 279 наименований товаров. До этого стороны обменялись пошлинами 6 июля. Тогда Белый дом ввел 25% сборы для 818 наименований китайской продукции. Пекин в ответ принял аналогичные пошлины на 659 групп товаров из США.