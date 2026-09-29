Китай достиг отметки в 5 км в глубоководном бурении

Китай
Айман Аманжолова
корреспондент

Китайское океанское буровое судно "Мэнсян" /Mengxiang, "Мечта"/ установило национальный рекорд в глубоководном бурении, достигнув глубины примерно в 5 000 метров. В результате были успешно получены образцы базальта из бассейна в Южно-Китайском море, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

По данным Министерства природных ресурсов КНР, это свидетельствует о том, что Китай вышел на передовые позиции в мире по возможностям глубоководного бурения.

Во время экспедиции с помощью буровой установки собственной разработки был извлечен образец базальта длиной 4,27 метра, что позволило Китаю стать третьей страной вслед за США и Японией, которой удалось получить образцы твердых пород из глубоководного океанического бассейна, используя буровые суда.

Сунь Чжэнь, научный сотрудник Управления морских геологических исследований города Гуанчжоу, сообщила, что исследовательская группа провела длительную и высокоинтенсивную операцию с использованием бортовых глубоководных дистанционно управляемых аппаратов /ДУА/. Два ДУА проработали в общей сложности более 358 часов на глубине 4 000 метров, при этом одна непрерывная операция длилась до 103 часов, достигнув передового международного уровня.

Впервые в соответствии со стандартами Международной программы открытия океана исследователи провели на месте многопараметрическую обработку и анализ образцов, включая их каталогизацию, резку, сканирование, тестирование и хранение, в результате чего были освоены полноцикловые операционные возможности для сверхглубоководного научного бурения в океане.

По сообщению исследователей, образцы и данные, полученные во время экспедиции, являются важнейшими эмпирическими свидетельствами для решения ключевых научных вопросов, таких как расширение Южно-Китайского моря /ЮКМ/. Они также имеют большое значение для изучения эволюции древней морской среды в ЮКМ, разведки и освоения сверхглубоководных энергетических ресурсов.

В экспедиции, организованной Управлением геологической разведки КНР и реализованной вышеупомянутым гуанчжоуским управлением, приняли участие 170 исследователей из девяти учреждений.

Первое в Китае океаническое буровое судно "Мэнсян" было официально введено в эксплуатацию в 2024 году. 

 

#Китай #океан #бурение

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