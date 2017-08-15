Китай готов ответить США на ужесточение торговых мер аналогичными действиями

В мире
Фото с сайта tass.ru
Китайские власти не собираются бездействовать, если США, чтобы оказать давление на КНР для защиты американской внешней торговли, предпримут какие-либо односторонние меры под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Такое заявление опубликовало во вторник министерство коммерции Китая, сообщает ТАСС.

Документ был распространен в ответ на возможную инициацию Соединенными Штатами расследования случаев нарушения китайской стороной прав интеллектуальной собственности США.

"Мы надеемся, что американский представитель на торговых переговорах проявит должное уважение к КНР и будет придерживаться объективной позиции. В случае, если Соединенные Штаты не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние китайско-американские торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки и обязательно предпримет все возможные ответные меры аналогичного характера", – подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что правительство КНР "будет с решимостью защищать законные права китайской стороны".

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который поручает представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний.

Популярное

Все
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT
Новые авиарейсы и рост пассажиропотока: аэропорт Астаны подвел итоги полугодия
Два «золота» и «серебро» завоевали казахстанцы на ЧА по триатлону
Президент поздравил главу КНР с днем рождения
Головкина официально включили в Международный зал славы бокса
Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в лесном фонде области Абай
Нарколабораторию в частном доме ликвидировали в Алматинской области
Сборные Нидерландов и Японии встретились в стартовом матче ЧМ по футболу
«Очень продвинутым» назвал уровень цифровизации в РК вице-президент Всемирного банка
Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 июня
101 год со дня рождения Алии Молдагуловой отмечают в Казахстане
Партия «Әділет» поблагодарила AMANAT за принятое решение о присоединении
Касым-Жомарт Токаев и Бен Блэк обсудили перспективы сотрудничества
Главреду КазТАГ изменили меру пресечения на содержание под стражей за нарушение условий домашнего ареста
Правительство РК и IT-гиганты Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений на $10 млрд
Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в области Ұлытау
Первые кадры съемок «Доспехов Бога 4: Ультиматум» стартовали в Мангистау
Токаев: Казахстан приветствует соглашение США и Ирана
Братья-близнецы из Кокшетау вместе проходят службу в Нацгвардии
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Суд в Сеуле приговорил экс-президента Южной Кореи еще к 30 …
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
ООН: Почти каждый 70-й житель Земли - вынужденный переселен…
В ОАЭ предлагают допстраховку пассажирам на рейсах в Дубай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]