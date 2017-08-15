Китай готов ответить США на ужесточение торговых мер аналогичными действиями

Китайские власти не собираются бездействовать, если США, чтобы оказать давление на КНР для защиты американской внешней торговли, предпримут какие-либо односторонние меры под предлогом защиты интеллектуальной собственности. Такое заявление опубликовало во вторник министерство коммерции Китая, сообщает ТАСС.
Документ был распространен в ответ на возможную инициацию Соединенными Штатами расследования случаев нарушения китайской стороной прав интеллектуальной собственности США.
"Мы надеемся, что американский представитель на торговых переговорах проявит должное уважение к КНР и будет придерживаться объективной позиции. В случае, если Соединенные Штаты не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние китайско-американские торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки и обязательно предпримет все возможные ответные меры аналогичного характера", – подчеркивается в заявлении.
В документе отмечается, что правительство КНР "будет с решимостью защищать законные права китайской стороны".
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который поручает представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний.
Документ был распространен в ответ на возможную инициацию Соединенными Штатами расследования случаев нарушения китайской стороной прав интеллектуальной собственности США.
"Мы надеемся, что американский представитель на торговых переговорах проявит должное уважение к КНР и будет придерживаться объективной позиции. В случае, если Соединенные Штаты не будут принимать во внимание трезвые факты, проявят неуважение к правилам многосторонней торговли и прибегнут к мерам, подрывающим двусторонние китайско-американские торгово-экономические отношения, Китай не намерен наблюдать за этим сложа руки и обязательно предпримет все возможные ответные меры аналогичного характера", – подчеркивается в заявлении.
В документе отмечается, что правительство КНР "будет с решимостью защищать законные права китайской стороны".
В понедельник президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который поручает представителю Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру выяснить, следует ли инициировать расследование по вопросу предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний.