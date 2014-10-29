Китай и Казахстан построят посольства в Астане и Пекине Политика 710 Батырбек Агимбетов

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств", передает корреспондент Kazpravda.kz.



В заключении профильного комитета палаты отмечается, что оба государства арендуют землю под посольства сроком на 49 лет. Согласно соглашению казахстанская сторона предоставляет китайской стороне на условиях временного возмездного землепользования (аренды) земельный участок в Астане по улице Тәүелсіздік площадью 3 га для строительства зданий посольства КНР сроком на 49 лет. На аналогичных условиях КНР предоставит земельные участки Казахстану – в Пекине в 3-м дипломатическом районе площадью 0,2316 га – под строительство резиденции Посла РК в КНР и в 4-м дипломатическом районе площадью 1 га – под строительство зданий посольства РК в КНР.



Также отмечается, что строительство зданий дипломатических представительств на земельных участках на взаимной основе освобождается от всех налогов и других обязательных платежей, взимаемых в соответствии с национальными законодательствами государств–сторон, за исключением арендной платы за пользование земельными участками.



Помимо этого, в соответствии со статьей 4 соглашения стороны обязуются соблюдать национальное законодательство государства пребывания в области градостроительства и архитектуры при проектировании и строительстве объектов дипломатических представительств.