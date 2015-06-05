Политика
Китай и Казахстан совместно готовятся к ЧМ по танковому биатлону
Меруерт Нургазинова
В Аягоз, в войсковую часть 10810 Регионального командования "Восток", для совместных тренировок приехали танкисты Народно-освободительной армии Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Как сообщили в пресс-службе, делегацию из Китайской Народной Республики на аэродроме встретили командиры войсковых частей и руководители учреждений Аягозского гарнизона. Гостей ознакомили с программой совместной подготовки к чемпионату мира по танковому биатлону, который состоится на полигоне "Алабино" в Российской Федерации.

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"Представители армии Китая ознакомились с трассой на полигоне "Майлино", где недавно прошел чемпионат Вооруженных сил Республики Казахстан по танковому биатлону. Военнослужащие из Поднебесной будут тренироваться совместно с казахстанскими коллегами около недели", – говорится в официальном сообщении.

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Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего на полигоне "Майлино" соревнования по танковому биатлону определился состав участников от нашей страны на чемпионат мира.

Соревнования проходили в течение двух дней, в них экипажи соревновались в два этапа – в индивидуальной гонке и в эстафете.

Танковый биатлон – это состязания между экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного оружия среди разных стран мира. Впервые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино в 2013 году. С этого периода команда казахстанских военнослужащих ежегодно входит в тройку лидеров и планирует улучшать свои позиции.

Напомним, в 2014 году казахстанский экипаж на ЧМ по танковому биатлону в общекомандном зачете занял второе место. Помимо этого, наша команда была награждена специальным призом в номинации "За командный дух". В номинации "Лучший наводчик-оператор-снайпер" первенство одержал член казахстанской команды – сержант третьего класса Болат Алиев.

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