Китай и Казахстан совместно готовятся к ЧМ по танковому биатлону
Меруерт Нургазинова
В Аягоз, в войсковую часть 10810 Регионального командования "Восток", для совместных тренировок приехали танкисты Народно-освободительной армии Китая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Как сообщили в пресс-службе, делегацию из Китайской Народной Республики на аэродроме встретили командиры войсковых частей и руководители учреждений Аягозского гарнизона. Гостей ознакомили с программой совместной подготовки к чемпионату мира по танковому биатлону, который состоится на полигоне "Алабино" в Российской Федерации.
"Представители армии Китая ознакомились с трассой на полигоне "Майлино", где недавно прошел чемпионат Вооруженных сил Республики Казахстан по танковому биатлону. Военнослужащие из Поднебесной будут тренироваться совместно с казахстанскими коллегами около недели", – говорится в официальном сообщении.
Ранее сообщалось, что по итогам прошедшего на полигоне "Майлино" соревнования по танковому биатлону определился состав участников от нашей страны на чемпионат мира.
Соревнования проходили в течение двух дней, в них экипажи соревновались в два этапа – в индивидуальной гонке и в эстафете.
Танковый биатлон – это состязания между экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из установленного на танках основного и дополнительного оружия среди разных стран мира. Впервые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино в 2013 году. С этого периода команда казахстанских военнослужащих ежегодно входит в тройку лидеров и планирует улучшать свои позиции.
Напомним, в 2014 году казахстанский экипаж на ЧМ по танковому биатлону в общекомандном зачете занял второе место. Помимо этого, наша команда была награждена специальным призом в номинации "За командный дух". В номинации "Лучший наводчик-оператор-снайпер" первенство одержал член казахстанской команды – сержант третьего класса Болат Алиев.