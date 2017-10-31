Китай и Южная Корея договорились усилить взаимодействие по проблеме КНДР

Китай и Южная Корея договорились усилить стратегическое взаимодействие и сотрудничество по ядерной проблеме Корейского полуострова, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР, передает Ria.ru.
Ранее спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи по вопросам мира на Корейском полуострове Ли До Хун и помощник главы МИД КНР Кун Сюанью провели в Пекине двусторонние межмидовские консультации по ситуации на Корейском полуострове.
"Стороны вновь подтвердили приверженность принципу денуклеаризации и мирного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
Пекин и Сеул подчеркнули свое намерение продолжать предпринимать усилия для решения этой проблемы.
"Стороны выразили готовность укрепить для этого стратегическое взаимодействие и сотрудничество", – сказано в сообщении.