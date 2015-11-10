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В этой программе приоритетная роль отводится казахстанско-китайским проектам, так как партнерство с фирмами КНР доказало свою эффективность. При участии Китая в Павлодаре, к примеру, был сооружен электролизный завод, который успешно выдает высококачест­венный алюминий. А в сен­тябре текущего года введена в эксплуа­тацию первая очередь единственного в РК предприятия по производству нефтяного кокса, в строительстве которого также применили свои знания и опыт специалисты из КНР. В Экибастузе на сооружаемом на ГРЭС-2 третьем энергоблоке будет смонтировано более мощное и эффективное китайское оборудование, что даст значительную прибавку электроэнергии.

И вот, как было озвучено на аппаратном совещании в акимате области, в ближайшей перспективе дополнительным источником притока инвестиций в развитие промышленности региона станет проект с участием КНР по созданию химико-металлургического комплекса ТОО «TENIR-LOGISTIC».

Также в рамках межправительственных казахстанско-китайских договоренностей прорабатывается вопрос реализации еще двух инвестиционных проектов по расширению электролизного производства в АО «Павлодарский электролизный завод» (третья очередь по выпуску 140 тыс. тонн первичного алюминия в год) и замене двух энергоблоков в Аксуской ТЭС с общим объемом инвестиций порядка 2 млрд долларов. Это – результат визита Президента РК в КНР в сентябре 2015 года, где было подписано рамочное соглашение между корпорацией Eurasian Resources Group и Государственным банком развития Китая по финансированию вышеуказанных проектов. Есть в «портфеле» области и другие инвестиционные предложения с участием китайских компаний.