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Китай начал испытывать первый авианосец собственной разработки
Китай начал ходовые испытания первого полностью построенного силами национальной промышленности авианосца проекта 001А. Как сообщило агентство Синьхуа, после принятия на вооружение он станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая, передает ТАСС.    

"Первый построенный нашим государством авианосец 13 мая на рассвете покинул причал и начал ходовые испытания", – указывается в сообщении. Других подробностей об испытаниях агентство не приводит.

Авианосец водоизмещением 70 тыс. тонн пока не получил официальное название и известен как корабль проекта 001A, однако китайская пресса также иногда называет его "Шаньдун". Он построен по подобию первого китайского авианосца "Ляонин", который был выполнен на базе переделанного бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины.

По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться современной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.

Проект 001А

Авианосец оснащен неядерной силовой установкой. Спуск на воду состоялся в апреле 2017 года. По аналогии с "Ляонином" проект 001А вместо катапульт оснащен взлетным трамплином, однако с уклоном не 14, а 12 градусов. Надстройка нового корабля занимает на 10% меньше площади на палубе по сравнению с первым авианосцем НОАК, однако она выше на один уровень.

Как сообщали китайские СМИ, авиакрыло проекта 001А может включать до 35 палубных истребителей J-15 (аналог Су-33), в то время как на "Ляонине" базируются только 24 таких самолета. Корабль будет оснащен зенитно-ракетным комплексом малой дальности HQ-10 (лицензионная копия российского С-300ПМУ1) и автоматической артиллерийской установкой H/PJ-11.

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