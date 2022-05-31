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Общество
Китай отказал в экстрадиции Акжаркын Турлыбай в Казахстан

Согласно ответу Министерства юстиции КНР, в передаче Акжаркын Турлыбай в Казахстан отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК, сообщает МИА "Казинформ"

"19 октября 2020 года в Генпрокуратуру поступило письменное обращение осужденной Акжаркын Турлыбай о ее переводе в Казахстан. В этот же день китайской стороне направлен соответствующий запрос. Согласно ответу Министерства юстиции КНР от 3 марта 2021 г., в передаче Акжаркын Турлыбай в Казахстан отказано в связи с тем, что она приговорена к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение", – сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, казахстанская сторона не теряет надежды на перевод Турлыбай в Казахстан.

"Это будет возможно, если китайский суд сократит срок наказания осужденной и назначит конкретное количество лет отбывания наказания", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Акжаркын Турлыбай может быть экстрадирована в Казахстан.

Гражданка РК Акжаркын Турлыбай задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 кг наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела А.Турлыбай. В 2019 году сообщалось, что приговор в отношении А.Турлыбай оставлен без изменений.

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