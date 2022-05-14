Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Китай не станет проводить Кубок Азии в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

Причиной отказа от проведения турнира является сложная эпидемиологическая ситуация в стране, говорится в заявлении Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Напомним, Кубок Азии, который проводится каждые 4 года при участии 24 национальных команд со всего континента, должен был пройти в 10 городах Китая с 16 июня по 16 июля 2023 года.

Новое место проведения азиатского турнира будет объявлено позднее.

Последний раз турнир проводился в 2019 году. Действующим победителем Кубка Азии является сборная Катара. Самой титулованной сборной в турнире является национальная команда Японии — на её счету четыре победы в Кубке Азии.