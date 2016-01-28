Китай показал Казахстану "истинное положение дел" в своей экономике

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На семинаре в Астане члены делегации из Китая ознакомили казахстанских партнеров с пятилетним планом развития Китая на 2016–2020 годы, принятого в прошлом году на V пленуме ЦК КПК, передает Kazpravda.kz.
Как отметил посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй, подобные делегации его страна посылает лишь в особо дружественные страны.
"Казахстан – наш добрый сосед и друг. На недавнем всемирном экономическом форуме в Давосе тема дальнейшего развития китайской экономики была самой популярной. Сейчас же мы намерены донести до вас истинную информации о дальнейшем развитии Китая", – начал свое выступление заместитель руководителя Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР Лу Гоцян.
Несмотря на стремительный рост экономики Китая в последние тридцать лет (10% ежегодно), отметил лектор, сейчас стоят ряд угроз (несбалансированность и неустойчивость развития), которые Поднебесная намерена постепенно устранить.
"Первая задача: к концу 2020 года, к 100-летию КПК, мы намерены решить задачу по построению среднезажиточного общества. Вторая задача – к середине XXI века, к 100- летию образования КНР, мы хотим превратить республику в страну всеобщего среднего уровня достатка. Это и есть наша великая мечта о возрождении китайской нации", – сказал Гоцян.
Если конкретизировать, то к 2020 году в Китае намерены удвоить среднедушевые доходы населения в сравнении с 2010 годом, то есть добиваться показателя 6,5% роста экономики ежегодно.
"Это нелегко в нынешней экономической ситуации, которая, как вы знаете, ухудшилась во всем мире. К тому же мы намерены не просто поднимать уровень экономики и увеличивать доходы населения, но и заметно улучшить экологическую обстановку в стране", – отметил Гоцян.
По его словам, для обеспечения выполнения названных задач была разработана концепция, главным моментом которой является разработка инноваций.
"Прежние модели, которые опирались на использование ресурсов – трудовых, материальных и прочих – уже не так эффективны. К примеру, в последние два года в КНР наблюдается спад количества работоспособного населения на 2 миллиона человек ежегодно. Если двадцать лет назад средняя зарплата китайского рабочего составляла всего треть от доходов коллег из стран АСЕАН, то теперь китайцы зарабатывают в 3–5 раз больше. Единственный выход – повышение производительности труда и модернизация структуры, для чего потребуются инновации. У нас уж есть успехи – по количеству ученых Китай превзошел США", – заявил спикер.
Как подчеркнул Лу Гоцян, масштабный проект КНР "Экономический пояс "Шелкового пути" сопрягается с госпрограммой РК "Нурлы Жол".
Добавим, что в числе участников семинара были и представители казахстанских политических партий, в частности, партий "Ак Жол" и КНПК.