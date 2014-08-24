Китай потребовал от США прекратить наблюдение за своей территорией

Соответствующее заявление военное ведомство распространило в связи с инцидентом, который произошел в небе над Южно-Китайским морем 19 августа, передает агентство "Синьхуа".

В документе отмечается, что обвинения США в провокации со стороны Пекина "абсолютно беспочвенны", поскольку китайский летчик действовал абсолютно профессионально и находился на безопасном расстоянии от американского самолета. Представитель министерства обороны Ян Юйцзюнь отметил, что США зачастую сами провоцируют аварии в небе и ставят под угрозу воздушную безопасность.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать нормы международного права, с уважением относиться к опасениям стран тихоокеанского побережья и уделять внимание различиям в работе обеих сторон в вопросах морской безопасности. Ян Юйцзюнь подчеркнул, что США необходимо отказаться от конфронтации, а также предпринять конкретные действия с тем, чтобы наладить двусторонние военные связи.

22 августа власти США сообщили, что китайский истребитель в международном воздушном пространстве в 220 км к востоку от китайского острова Хайнань приблизился на расстояние в 10 м к американскому патрульному противолодочному самолету. Вашингтон расценил этот маневр как опасную провокацию и выразил Пекину свою обеспокоенность.