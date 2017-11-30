В мире
Китай представил лазерную пушку
Китайская компания GuoRong представила одноименную систему ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов. Видео испытаний, в ходе которых показана сначала ликвидация мишени на аппарате, а затем и самого дрона, сообщает Lenta.ru.



Комплекс GuoRong включает в себя радиолокатор, систему генерации радиопомех, электрооптический модуль и лазерную установку. Данные элементы на представленном компанией видео размещены на двух небольших грузовиках.

Заявленная дальность радиолокационной системы составляет 55 километров, лазерная установка действует на расстоянии около 600 метров. Изделие планируется использовать, в частности, в аэропортах.

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