Китай призвал отказаться от угроз ядерным оружием и возобновить мирные переговоры по ситуации в Украине

pxhere.com

Китай призвал к политическому урегулированию ситуации в Украине и отказу от угроз ядерным оружием. В опубликованном на сайте МИД КНР обращении также говорится о необходимости строгого соблюдения общепризнанного международного права и содержатся призывы к отказу от военных действий и возобновлении мирных переговоров, сообщает Kazpravda.kz.

Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса

1. Уважение суверенитета всех стран.

Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, должно строго соблюдаться. Необходимо эффективно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Все страны, большие или маленькие, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества. Все стороны должны совместно соблюдать основные нормы, регулирующие международные отношения, и защищать международную справедливость. Следует поощрять равное и единообразное применение международного права, в то время как двойные стандарты должны быть отвергнуты.

2. Отказ от менталитета холодной войны.

Безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться путем укрепления или расширения военных блоков. Законные интересы безопасности и озабоченности всех стран должны приниматься всерьез и должным образом учитываться. Простого решения сложной проблемы не существует. Все стороны должны, следуя видению общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности и принимая во внимание долгосрочный мир и стабильность во всем мире, помочь сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности. Все стороны должны противостоять стремлению к собственной безопасности за счет безопасности других, предотвращать блоковую конфронтацию и сообща работать во имя мира и стабильности на Евразийском континенте.

3. Прекращение военных действий.

Конфликты и войны никому не приносят пользы. Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания огня и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения кризиса или даже выхода его из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и возобновлении прямого диалога как можно быстрее, чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня.

4. Возобновление мирных переговоров.

Диалог и переговоры - единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Международное сообщество должно оставаться приверженным правильному подходу к продвижению мирных переговоров, помогать сторонам конфликта как можно скорее открыть дверь к политическому урегулированию и создавать условия и платформы для возобновления переговоров. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом отношении.

5. Урегулирование гуманитарного кризиса.

Необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны проводиться в соответствии с принципами нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликта. Необходимы усилия для увеличения объема гуманитарной помощи в соответствующие районы, улучшения гуманитарных условий и обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа с целью предотвращения гуманитарного кризиса в более широком масштабе. Следует оказать поддержку ООН в том, чтобы она играла координирующую роль в направлении гуманитарной помощи в зоны конфликтов.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных (военнопленные).

Стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападений на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Китай поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной и призывает все стороны создать более благоприятные условия для этой цели.

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.

Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции или другие мирные ядерные объекты и призывает все стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности (CNS), и решительно избегать техногенных ядерных аварий. Китай поддерживает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в том, что оно играет конструктивную роль в содействии охране мирных ядерных объектов.

8. Снижение стратегических рисков.

Ядерное оружие не должно применяться, и ядерные войны не должны вестись. Следует противостоять угрозе ядерным оружием или его применению. Необходимо предотвратить распространение ядерного оружия и избежать ядерного кризиса. Китай выступает против исследований, разработок и применения химического и биологического оружия любой страной при любых обстоятельствах.

9. Содействие экспорту зерна.

Всем сторонам необходимо полностью и эффективно сбалансированным образом реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН, и поддержать ООН в том, что она играет важную роль в этом отношении. Инициатива сотрудничества в области глобальной продовольственной безопасности, предложенная Китаем, обеспечивает реальное решение глобального продовольственного кризиса.

10. Прекращение односторонних санкций.

Односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему; они только создают новые проблемы. Китай выступает против односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН. Соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и “юрисдикции, касающейся нерезидентов ” в отношении других стран, чтобы внести свой вклад в деэскалацию украинского кризиса и создать условия для роста экономики развивающихся стран и улучшения жизни их народов.

11. Поддержание стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок.

Все стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Необходимы совместные усилия для смягчения последствий кризиса и предотвращения того, чтобы он нарушил международное сотрудничество в области энергетики, финансов, торговли продовольствием и транспорта и подорвал восстановление мировой экономики.

12. Содействие постконфликтному восстановлению.

Международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.