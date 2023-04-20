Китай стремится на Луну

Амбициозный план Китая по созданию станции на Луне, разработанный в ходе специальной встречи при участии более ста ученых и исследователей, уже в ближайшие годы может начать воплощаться в реальность.

Примерно в 2025 году Пекин намерен запустить зонд, чтобы впервые в мире получить образец почвы с обратной стороны Луны. А в 2028-м в рамках китайской лунной миссии планируется отправить робота, способного делать кирпичи из лунного грунта, сообщает The Hill.

Согласно сообщениям китайских государственных СМИ, Китай планирует начать работы по строительству базы на Луне уже в течение следующих пяти лет.

По материалам ИноТВ