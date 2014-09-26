В мире
Китай выделит Белоруссии $1 млрд на реализацию инвестпроектов
Марат Манаспаев
Также было подписано рамочное соглашение между белорусским Банком развития и китайским Госбанком развития, сообщает Росбалт.

Как передает БЕЛТА, согласно документам, кредитные линии будут открыты сроком на 15 лет, включая пятилетний льготный период, под гарантию белорусского правительства. Заемщиками выступят лидеры банковской кредитно-финансовой системы Белоруссии — ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и ОАО "АСБ Беларусбанк". Средства кредитных линий планируется направить на реализацию инвестиционных проектов на территории Белоруссии в сфере транспорта, энергетики, промышленности, малого и среднего бизнеса.

Государственный банк развития Китая выполняет функции института развития в Китайской Народной Республике, предоставляя средне- и долгосрочное финансирование таким приоритетным отраслям, как телекоммуникации, транспорт, сельское хозяйство, угольная промышленность. Банк вовлечен в реализацию крупнейших инфраструктурных проектов не только в Китае, но и за его пределами. 

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