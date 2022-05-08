"Китай выпустил вирус геморрагической лихорадки во время Олимпийских игр": новый фейк появился в Сети

В соцсетях распространяется сообщение о том, что во время зимних Олимпийских игр в Пекине Китай выпустил новое биологическое оружие – вирус геморрагической лихорадки. Патоген якобы распространят участники Игр во всех странах, и мир погрузится в новую пандемию. Это неправда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Разбираться в этой истории следует с изучения источников, которые первыми заявили о запуске биологического оружия. Эта новость была опубликована на порталах NaturalNews и RedVoiceMedia. Оба являются крайне сомнительными источниками, так как на этих платформах публикуются фейковые новости, конспирологические идеи, псевдонаучные статьи, пропаганда и бездоказательные утверждения.

Ни одно серьезное новостное издание о запуске биологического оружия не сообщало.

Это уже заставляет усомниться в достоверности информации.

Далее следует пояснить, что геморрагическая лихорадка – это общее название ряда заболеваний, вызываемых сразу несколькими вирусами. Под это понятие подходят Конго-крымская геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и прочие виды. Эти заболевания передаются различными путями: как от человека к человеку, так и через укусы насекомых.

Однако практически все виды геморрагических лихорадок имеют относительно короткий инкубационный период – от 4 дней и дольше, однако в среднем он равен 14-21 дням. Также заболевание характеризуется ярко выраженной симптоматикой: болями, высокой температурой тела, сыпью, появлением кровоизлияний в глазные склеры и кожу, а также внутренними кровотечениями.

Учитывая, что Олимпийские игры в Пекине завершились 20 февраля 2022 года, зараженные спортсмены и контактировавшие с ними люди уже были бы серьезно больны или даже мертвы. К счастью, ничего подобного в мире не происходит, что говорит о том, что никакого биологического оружия во время соревнований выпущено не было.

Вероятно, поводом для подобного фейка стала реально случившаяся вспышка геморрагической лихорадки на северо-западе Китая. В декабре прошлого года там зарегистрировали несколько случаев заболевания. Больных вовремя изолировали, и дальнейшего распространения не произошло.

Итак, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что сообщение о запуске нового биологического оружия во время зимних Олимпийских игр – фейк. Источником новости являются крайне ненадежные новостные порталы, и никто из участников Олимпиады не заразился геморрагической лихорадкой ни во время, ни после соревнований.