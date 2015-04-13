Китай закупил у России С-400

Китай закупил у России зенитную ракетную систему С-400. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Деталей контракта раскрывать не буду, но да, Китай действительно стал первым покупателем этой новейшей российской системы ПВО, что только подчеркивает стратегический уровень наших взаимоотношений", – сказал Исайкин в интервью "Коммерсанту".
"Многие страны хотят приобрести С-400. Но наша промышленность в лице концерна ВКО "Алмаз-Антей" должна поставлять их минобороны РФ в первую очередь. И даже с учетом расширения своих производственных мощностей передавать эти системы сразу нескольким странам сложно. Китай в этом плане стал "первой ласточкой", – отметил глава "Рособоронэкспорта".
"Я считаю, что если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах", – подчеркнул Исайкин.