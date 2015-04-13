Китай закупил у России С-400

"Деталей контракта раскрывать не буду, но да, Китай действительно стал первым покупателем этой новейшей российской системы ПВО, что только подчеркивает стратегический уровень наших взаимоотношений", – сказал Исайкин в интервью "Коммерсанту"



"Многие страны хотят приобрести С-400. Но наша промышленность в лице концерна ВКО "Алмаз-Антей" должна поставлять их минобороны РФ в первую очередь. И даже с учетом расширения своих производственных мощностей передавать эти системы сразу нескольким странам сложно. Китай в этом плане стал "первой ласточкой", – отметил глава "Рособоронэкспорта".



"Я считаю, что если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах", – подчеркнул Исайкин.



