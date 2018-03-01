В мире
Китаянка по ошибке отправила в морг живого мужа
Житель китайского города Шиянь, провинция Хубэй, скончался в морге после того, как жена приняла его за мертвого. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Женщина не смогла разбудить супруга 26 февраля. Он неподвижно лежал в кровати и, как ей показалось, не дышал. Поскольку мужчина страдал от рака желудка в последней стадии, она решила, что он умер.

Через несколько часов ошибку заметили сотрудники похоронного бюро, которые готовили китайца к похоронам. Губы и пальцы доставленного в морг мужчины немного подрагивали, когда ему меняли одежду и накладывали посмертный макияж. После проверки пульса стало ясно, что он жив.

"Это третий случай такого рода с тех пор, как я занялся этим бизнесом", – утверждает менеджер похоронного бюро. По его словам, прежде чем объявлять близкого человека мертвым, родственникам следует измерить его пульс и давление.

В морг вызвали скорую помощь, однако пока она ехала, мужчина умер по-настоящему. Прибывшие медики смогли лишь констатировать его смерть.

Похоронное бюро связалось с женой умершего, чтобы сообщить о произошедшем. Когда выяснилось, что женщина потратила на лечение мужа все сбережения, компания решила не брать плату за свои услуги.

В 2015 году сообщалось, что в Гондурасе 16-летняя Нэйси Перез пришла в себя спустя сутки после того, как ее похоронили. Она умерла, пока ее пытались извлечь из могилы. Девушку похоронили после того, как она перестала подавать признаки жизни во время ритуала изгнания бесов, устроенного местным священником.

Популярное

Все
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Лошади особого назначения
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Топ-топ, топает турист
Навсегда остался с нами
Мастера порядка и уюта
Судьба быть великим
Есть такая профессия – Родину защищать
Мелодии стихов подвластны поколения
Следуя принципам гуманности
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Чтобы дети не тонули
Поэзия космических высот
Нынешняя капризная весна, плавно переходя в лето, позволила, наконец, авиамоделистам открыть сезон полетов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Музыка , В мире
У премии “Грэмми” появилось пять новых номинаций
В мире , США
Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабри…
В мире , Китай , Россия
Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем
В мире
Массовая вакцинация не нужна – ВОЗ об оспе обезьян

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]