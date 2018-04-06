Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила

В мире
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Фото из открытых источников
Жительница Китая с ножницами в голове сумела самостоятельно добраться до больницы и успешно перенесла операцию. Об этом сообщило издание Daily Mail, передает Lenta.ru.    

Инцидент произошел во время того, как Шэнь Сяоин (Shen Xiaoying) собирала листья цедрелы китайской в саду своего дома в городе Сянъян, провинция Хубэй. 57-летняя женщина решила срезать съедобные листья с верхушки растения и, чтобы достать до нее, прикрепила к садовым ножницам бамбуковую палку. Но она сломалась, и ножницы упали и вонзились Сяоин лезвием в голову.

Китаянка сумела сохранить самообладание и отправилась на автобусе в больницу вместе со своей семьей. Доктора отправили ее на рентген, где обнаружили, что лезвие вонзилось ей в голову на четыре сантиметра и задело мозг.

Тем не менее оно не причинило ей серьезного ущерба: женщина жаловалась лишь на частичную потерю чувствительности и сонливость. Чтобы полностью извлечь ножницы, врачам потребовалось две операции.

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