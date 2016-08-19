Китайская авиакорпорация может начать поставки военных самолетов и беспилотников в Казахстан
Заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Окас Сапаров встретился с представителями Китайской государственной авиационной корпорации AVIC под руководством заместителя генерального директора Ли Юйхая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА "Синьхуа".
Стороны обсудили возможность поставки военных самолетов и беспилотников в Казахстан. Представители двух стран обсудили также возможности организации сервисного обслуживания техники на базе авиационно-технического центра в Астане.
Корпорация AVIC в военном секторе специализируется на производстве самолетов истребительной и военно-транспортной авиации, учебных и учебно-тренировочных самолетов, беспилотников, пилотажных тренажеров и другой военной продукции.