Спорт
Китайская футбольная лига может пополниться еще одной звездой
Турецкий полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру в чемпионате Китая, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Sports.ru.
Сообщается, что один из местных клубов готов подписать с 30-летним турком 4-летний контракт на 100 млн евро.
В ближайшие дни агент Турана проведет соответствующие переговоры.
До этого "Гуанчжоу Эвергранд" предлагал хавбеку 3-летний контракт на 50 млн евро, а "Шанхай Шеньхуа" – на 60 млн.
Ранее трудовые соглашения с клубами КНР заключил ряд именитых игроков, а аргентинец Карлос Тевес подписал рекордный
в плане зарплаты контракт.