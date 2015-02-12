Китайская компания планирует выпустить на рынок самый тонкий смартфон в мире

Происшествия
Эльмира Киргеева
Фото с сайта rg.ru
Китайская компания Gionee может представить самый тонкий смартфон в мире, сообщает Kazprvda.kz со ссылкой на rg.ru.

"Некоторые характеристики и фотографии девайса "утекли" в Сеть. Это дало повод предположить, что среди тонких смартфонов опять сменится лидер, – указывается в сообщении. – Ожидается, что Gionee 2 марта в Барселоне может удивить всех очередным самым тонким смартфоном. По информации китайских СМИ, толщина корпуса гаджета составит всего 4,6 миллиметра".

Однако, как делится редакция "Российской газеты", в Интернете появилось противоположное мнение. Во-первых, называться новый девайс будет, скорее всего, Elife S7. Поэтому, судя по тенденции давать названия по толщине корпуса, гаджет даже "потолстеет" по сравнению с предыдущими моделями компании. А во-вторых, директор по маркетингу Gionee Оливер Ша (Oliver Sha) недавно заявил, что гонка по производству самого тонкого смартфона выходит из-под контроля. Он отметил, что подобное соревнование плохо отражается на производительности гаджета. 

Также сообщается, что Elife S7 будет обладать оперативной памятью в 2 Гбайт и работать под управлением операционной системы Android 5.0 Lollipop.

По информации портала, среди китайских производителей смартфонов продолжается гонка за "утонченные" смартфоны. Gionee успела попасть в Книгу рекордов Гиннесса, выпустив вначале смартфон Elife S5.5 толщиной 5,5 миллиметра, а затем Elife S5.1 – толщиной 5,1 миллиметра соответственно. Однако с первой строчки устройство потеснил смартфон OPPO R5, толщиной всего 4,85 миллиметра. После этого вперед вырвался китайский гаджет Vivo X5 Max – 4,75 миллиметра. А на прошлой неделе компания Coolpad представила смартфон Ivvi K1 Mini с корпусом – 4,7 миллиметра.

